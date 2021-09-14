15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA'da evde bulduğu tabancayla oynayan K.S. (15), kazayla arkadaşı Yusuf Erkip'i (15) başından vurdu. Erkip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, K.S. ve arkadaşı Yusuf Erkip, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada K.S.'nin elindeki tabanca bir anda ateş aldı. Başından vurulan Yusuf Erkip çevredekilerin ihbar üzerine Konya Numune Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Erkip, gece saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. K.S. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-14 17:49:47



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