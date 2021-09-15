Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı

Yasin URAL/ KONYA, (DHA)- KONYA'da park halindeki otomobil, elektrik aksamından alev aldı. Yangının yandaki otomobile sıçraması sonucu 2 araç da kullanılamaz hale geldi.
Karatay ilçesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 02.30 sıralarında, araç bakım servisinin önünde park halindeki otomobil, elektrik aksamından alev aldı. Hızla yükselen alevler, yandaki araca da sıçradı. Çevredekiler ise hemen itfaiyeye haber verdi. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın, adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçların yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL
2021-09-15 11:24:51
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