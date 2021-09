Karabacak: “Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz”

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları çerçevesinde 84 oda başkanıyla birlikte Konyaspor Kulübünü ziyaret eden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, “84 meslek odamız ve 58 bin esnaf ve sanatkarımızla gururumuz Konyasporumuzun 100. Yılında da yanında ve her daim destekçisiyiz” dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve 84 oda başkanı Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaspor Kulübünü ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ve Konyaspor’un 100. yılında yapılması gereken konuların istişare edildiği toplantı sonrası Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanlarına isimlerinin yer aldığı takım formalarını hediye etti.

Programda bir konuşma yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “84 meslek odamız ve 58 bin esnaf ve sanatkarımızla gururumuz Konyasporumuzun 100. Yılında da yanında ve her daim destekçisiyiz. Takımımızla ve sizlerle gurur duyuyoruz. Her bir oda başkanımıza isme özel forma takdim eden Başkanımız Fatih Özgökçen’e ve değerli yönetimine çok teşekkür eder, 100. yılımızda şampiyonluk temenni ettiğimizi belirtmek isterim” dedi.

Oda başkanlarını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgökçen ise; Konya’nın, Konyalı esnafların desteğinin önemine değinerek, “Sizlerin ve tüm esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. Oda başkanlarımızın ve esnaf sanatkarlarımızın duası bizleri için çok önemli. Dualarınızı ve desteklerinizi Konyaspor’umuzdan ve bizlerden eksik etmeyin” dedi.

