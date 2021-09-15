Konya’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.



Kaza, Karaman Ereğli Karayolu üzeri Karaburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Karaman’a gitmekte olan C.Y. (54) idaresindeki 06 GA 6339 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü C.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle kısa süreliğine araç trafiğine kapanan karayolu kamyonun vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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