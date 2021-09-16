Mehmet YILMAZ/ KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökalp Yayla Çeşme (29), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, KuluKırıkkale yolunda meydana geldi. Gökalp Yayla Çeşme yönetimindeki 71 ACE 546 plakalı hafif ticari araç, Emin Maden'in kullandığı 37 SD 254 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön bölümü, TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada sürücü Çeşme yaşamını yitirdi, diğer sürücü Maden ise yaralanmadı. Gökalp Yayla Çeşme'nin araç içinde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2021-09-16 09:28:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.