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Mehmet YILMAZ/ KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökalp Yayla Çeşme (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, KuluKırıkkale yolunda meydana geldi. Gökalp Yayla Çeşme yönetimindeki 71 ACE 546 plakalı hafif ticari araç, Emin Maden'in kullandığı 37 SD 254 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön bölümü, TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada sürücü Çeşme yaşamını yitirdi, diğer sürücü Maden ise yaralanmadı. Gökalp Yayla Çeşme'nin araç içinde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2021-09-16 09:28:22



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