Organizasyonculuğu bırakıp kadınlara özel yer açtı

Konya’da organizasyon işiyle çalışma hayatına atılan daha sonra bu işini bırakıp kadınların vakit geçirebileceği ve sadece kadınların çalıştığı kahvaltı salonu açan Seyhan Taşbaşı, “Olanı değil, olmayanı emin adımlarla yaparak başarıya ulaştığını” söyledi.

Konya’da 5 yıl önce düğün, nişan ve toplantılar için organizasyon işine başlayan 43 yaşındaki Seyhan Taşbaşı, 2,5 yıl önce kadınların vakit geçirebileceği, küçük organizasyonları yapabileceği bir proje üretti. Tasarladığı projeyi hayata geçirmek için harekete geçen Seyhan Taşbaşı, ilk olarak projeye uygun bir iş yeri buldu, daha sonra hayalindeki proje için tasarım çalışmalarını tamamladı. Hazırladığı proje ile pasta, börek, mantı, serpme kahvaltı, çay ve kahve gibi çeşitleriyle çalışmaya başladı. Taşbaşı, bir süre tek başına hem ürünleri üretti hem de elde ettiği ürünleri gelen müşterilerine ve sosyal medya üzerinden sattı. Müşterilerin memnuniyeti üzerine girişimci kadın Seyhan Taşbaşı, yanına 10 çalışma arkadaşı alarak faaliyetini genişletti. Kadınlara sakin bir ortam oluşturan Seyhan Taşbaşı, taleplerin artmasıyla hayalinin üstünde bir başarı elde ettiğini anlattı.



"Olanı değil olmayanı yapmak lazım"

Hedeflerini büyütürken emin adımlarla da işini geliştiren girişimci Seyhan Taşbaşı, “Girişimcilikte ilk önce hedefimi belirledim ne istediğimi iyi belirledim. Hedefini koyduktan sonra, ben emin adımlarla yükselmeye başladım. Olanı değil, olmayanı yapmak lazım. Tabi bunu ilk zamanlarda insanları inandırmak lazım, olmaz yapamaz gibi düşünceler oluyor. Çünkü daha önce olmayan bir şey, zamanla insanlar olduğunu gördükçe buna inanmaya başlıyor. Daha sonra da destek olmaya başlıyorlar” dedi.

İşin başında olumlu ve olumsuz tepkilere karşı çalışma hayatından vazgeçmeyen Taşbaşı, “Bence en güzel hedef, işini en iyi şekilde yapabilmektir. İşini en iyi yaptığın sürece başarı kendiliğinden gelerek hedefine ulaşırsın. Özellikle bayanların tepkisi benim hayalim böyle bir iş yeri açmak diyerek oluyor. Erkeklerin tepkisi ise karşılarında bir bayan görünce tepkileri oluyor. Çünkü karşılarında bir bayan görüyorlar. Diğer taraftan bizim çalışanlarımız, müdüründen garsonuna kadar hepsi bayan” şeklinde konuştu.

İş yerinde farklı bir çeşit yemek değil kültürel yiyeceklerin bulunduğun anlatan Seyhan Taşbaşı, “Konya’nın kültürel yemekleri, tatları var burada. Konya’da zaten hamur işlerini hepimiz severiz. Girişimcilik yapmak isteyenlere de özellikle şu süreçte biraz ağırdan almalarını öneririm. Çünkü önümüzdeki süreç pandemi süreci daha bitmiş değil. Hedefini koysunlar ama ağır ve emin adımlarla hedeflerine gitmeleri en doğrusu olur” şeklinde anlattı.

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