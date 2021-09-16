Selçuk Üniversitesi, Ruanda heyetini ağırladı

Öğrencilerine Türkçe eğitim alma imkânı sunan Ruanda Üniversitesinin bilim insanları, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u ziyaret etti. Yunus Emre Enstitüsünün aracılık ettiği ziyarette; öğrenci değişim programları, araştırmageliştirme projeleri ve akademik/teknik konularda yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Ruanda Üniversitesinden Tıp ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Jean Claude Byiringo, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Umaru Garba Valı, Dil Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Dr. Anne Marie Kagwesage, Afrika Mükemmeliyet Merkezi ve Nesnelerin İnterneti Müdürü Dr. Damien Hanyurwimfura ile Veri Bilim Merkezi Müdürü Dr. Charles Ruranga; Yunus Emre Enstitüsünden Ruanda Temsilcisi Enes Karaçoban, Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürlüğünden Uzman Bünyamin Demir, Uzman Yardımcısı Seyit Arif Sayın, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u ziyaret etti. Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmak, Türk kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmak amacıyla 53 ülkede 63 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kanalıyla faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsünün aracılık ettiği ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. İlhan Çiftci de eşlik etti.



“Konya’ya tekrar gelmek istiyoruz”

Selçuk Üniversitesinin akademik ve bilimsel birikimi, personel ve öğrenci değişim programları müfredat geliştirme, kaynak paylaşımı, çift diploma programları, ortak araştırma projeleri gibi konuların değerlendirildiği ziyarette konuşan Heyet Başkanı ve Ruanda Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Jean Claude Byiringo, “İş birliği yapmak amacıyla Konya’ya tekrar gelmek istiyoruz. Birbirimize önemli katkılar sunabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye ile Ruanda arasındaki ticari ilişkiler özellikle son dönemde artmaya başladı. Türk yatırımcılar, inşaat ve enerji alanında önemli projeler yürütüyor. Eğitim noktasında da iş birliği yaptığımız, protokol imzaladığımız kurumlar var. Türkiye ile 3 temel alanda anlaşma yaptık. Birincisi, genel bir eğitim anlaşması imzalandı. İkincisi, YÖK ile Ruanda Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zabtı; üçüncüsü de burs alanında imzalanan eğitim anlaşması” dedi.



“Ülkelerimizi daha iyi yerlere taşıyabilmeyi amaçlıyoruz”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da “Türkiye olarak Afrika ile birlikte eğitim sistemimizi daha iyi yerlere getirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte Türk gençlerinin de Afrika’da araştırma yapmasını ümit ediyoruz. Selçuk Üniversitesi birçok alanda tecrübe sahibi, köklü bir üniversite. Bizim, Ruanda Üniversitesi ile yapacağımız iş birliği, ülkelerimizi daha iyi yerlere taşıyabilmek amacını taşıyacak. Bilimsel çalışmalarıyla örnek olan Selçuk Üniversitesi bünyesinde, bütün insanlığı tehdit eden küresel salgına karşı iki farklı aşı projesi yürütülüyor. Bu projeler, sonradan ortaya çıkan varyantlar da göz önünde bulundurularak hazırlanıyor” diye konuştu.

Ruanda Üniversitesi heyeti daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ile birlikte Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ziraat Fakültesi bünyesindeki uygulama birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

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