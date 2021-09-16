Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı

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Konya’nın Kulu ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan'ın çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşma yapıldı. Programa, Kulu Kaymakam Ali Edip Budan, Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, okul müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

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