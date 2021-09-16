KTO Karatay Üniversitesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren PCR testi sorularını yanıtladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren PCR testi sorularını yanıtladı

İHA

KTO Karatay Üniversitesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren PCR testi sorularını yanıtladı

Çalışma hayatında aşı konusunda yeni bir dönem başlarken, iş verenlerin çalışanlarından aşı kartı ve aşı olmayanlardan PCR testi talep etmeleri konusunun hukuki sonuçlarını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden Özel Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Bostancı değerlendirdi.
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Bostancı, "İşverenler çalışanlarından aşı kartlarını teslim etmelerini isteyebilir mi?” sorusuna açıklık getirdi. Yalçın Bostancı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesi öncesinde aşılı olan personel ile aşılı olmayan personelin söz konusu bilgilerinin kayıt altına alınıp alınamayacağı, işverenin personelden aşı kartı ve PCR testi sonucu talep edip edemeyeceği hususları tartışmalıydı. Ancak genelge sonrasında söz konusu kayıtların tutulabileceği ve personelden ilgili bilgibelgelerin talep edilebileceği hususları açıklığa kavuştu. İşverenlerin söz konusu uygulamayı yaparken çalışanlarına gerekli bilgilendirmeyi yapmaları yerinde olacaktır” diyerek iş verenlerin aşı kartlarını talep edebileceğini teyit etti.

“En sık, haftada bir kez PCR testi talep edilebilir”
İşverenlerin çalışanlardan hangi aralıklarla PCR testi isteyebileceği konusuna değinen Bostancı, “PCR testinin hangi aralıklarla talep edilebileceği konusu bakanlığın genelgesinde açıkça düzenlenmiş olup, bilgilendirmeye rağmen aşı olmayan personelden haftada bir kez olmak üzere PCR testi talep edilebilecektir. İşverenler işyerlerinde konuya ilişkin en sık haftada bir olmak üzere farklı takvimlerde de PCR testi isteyebilirler” şeklinde konuştu.

“PCR test masrafları personele ait”
Kafalarda soru işareti uyandıran PCR testi için ücretli izin verilme ve PCR test maliyetini karşılama zorunluluğu konularına da açıklık getiren Bostancı, “Konuya ilişkin mevzuatta açıklık bulunmamakla birlikte işverenlerin böyle bir zorunluluğunun olmadığı sonucu çıkarılmaktadır. Bu durumda çalışanlar hak kaybına uğramamak adına PCR testlerini çalışma saatleri dışında veya hafta sonu tatilinde yapmaları gerekecektir. Aşının ücretsiz olduğu ve aşı olma imkanı varken, bu imkandan yararlanmayan personelin PCR testi masraflarını da kendisinin karşılaması gerekecektir” ifadelerini kullandı.

“İşveren, çalışanlarını bilgilendirmek zorunda”
İşverenlerin temel yükümlülüğünün, aşı ile ilgili olarak çalışanların bilgilendirilmesi olduğunu belirten Bostancı, “Bilgilendirmeye rağmen aşı olmayanlara yönelik İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından ortaya çıkacak sonuçların açıklanmasıdır. İşverenlerin belirtilen bilgilendirme dışında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır” diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesi sonrasında ortaya çıkan işverenlerin yükümlülüklerinin de altını çizdi.

“PCR testinin getirilmemesi iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğüne uymamaktır”
Genelgede, aşı olmadığı halde talep edilen PCR testini getirmeyen çalışanlara uygulanacak yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme olmadığını söyleyen Bostancı, “Bu konunun genelge ile düzenlenmesinden ziyade kanunla düzenlenmesi hukuk tekniği açısından daha doğru olur. Bununla birlikte; mevzuatta diğer hükümler çerçevesinde personelin aşı olmaması durumunda işveren tarafından talep edilen PCR testini getirmemesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğüne uymamak olarak değerlendirilebilecektir” diyerek PCR testi getirmeyen personelin davranışının diğer çalışanların sağlığını tehlikeye atmak ve işyerinde çalışma düzenini bozmak şeklinde yorumlanabileceği ve fesih dahil disiplin yaptırımlarının gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı
Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı
YEREL HABERLER Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon ...
Selçuk Üniversitesi, Ruanda heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, Ruanda heyetini ağırladı
Organizasyonculuğu bırakıp kadınlara özel yer açtı
YEREL HABERLER Organizasyonculuğu bırakıp kadınlara özel yer açtı
Konya’daki en büyük millet bahçesi Ereğli’de inşa ediliyor
YEREL HABERLER Konya’daki en büyük millet bahçesi Ereğli’de inşa ...
Konya'da 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü
Konya’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Hasan Kılca’dan İzmir’deki skandal gösteriye tepki Başka Kılca: “İzmir’deki gösteri, değerlerimize ve değerlerimize alenen saldırıdır”
YEREL HABERLER Hasan Kılca’dan İzmir’deki skandal gösteriye ...
Mazgal demiri çalarken fark edildi, kaçarken polis aracına çarptı
YEREL HABERLER Mazgal demiri çalarken fark edildi, kaçarken polis ...
Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ...
Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi
Selçuklu Belediyesinin projesi “Hatice Hatun Külliyesi” açılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin projesi “Hatice Hatun ...
Başkan Kavuş’tan sıfır atık çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan sıfır atık çağrısı
Otizmli olduğu için anaokullarında kabullenilmemişti
YEREL HABERLER Otizmli olduğu için anaokullarında kabullenilmemişti
Karabacak: “Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Karabacak: “Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ...
Trafik ışıklarında kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında kaza: 2 yaralı
Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı
YEREL HABERLER Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı
Selçuk Üniversitesi, deneyimlerini Bitlis Eren Üniversitesi ile paylaşıyor
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, deneyimlerini Bitlis Eren ...
Başkan Altay: "Konya’yı kıymetli kılan birlik beraberlik ruhudur"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya’yı kıymetli kılan birlik ...
15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını ...
Konya'da suç örgütüne operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da suç örgütüne operasyonu: 13 gözaltı
Akşehir Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor Akşehir Belediyesinin eğitime destek çalışmaları kapsamında 43 ilkokulda 2 bin 500 öğrenciye malzeme desteği verildi
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi eğitime desteğini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.