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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir Büyükşehir Belediyesine sema gösterisi ve Mevleviliğin anlatıldığı kitaplar gönderildi

İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesine sema gösterisi ve Mevleviliğin anlatıldığı kitaplar gönderildi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne “Dünya Belediyeler Birliği Kültürü Zirvesi” için düzenlediği gala gecesindeki skandal gösterisine tepki olarak Sema ayinin kuralları, sema gösterisinde dikkat edilecek kuralları ile Mevlevi adap ve erkanının anlatıldığı kitaplar gönderdi.
Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültürü Zirvesi” için düzenlediği gala gecesindeki skandal gösterisine tepki olarak Sema gösterisi ve Mevlevilik kültürünün anlatıldığı kitaplar gönderdi. Mevlana Meydanı’nda açıklama yapan Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.
Gösterinin Hazreti Mevlana, Mevlevilik ve söz konusu değerlerimize büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Abdürrahim Arslan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Mevlevi kıyafetleri giyilerek ve ney eşliğinde yarı çıplak bir şekilde gerçekleştirilen programı Karatay Kent Konseyi olarak şiddetli bir şekilde kınıyoruz. 700 yıldır süregelen sema zikri, belirli edep, ahlak ve ölçü içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bugün hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan gösteri, edep ve adap ölçülerini aşmıştır, Mevlevilik geleneğine de saygısızlıktır. Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Abdülbaki Gölpınarlı’nın ‘Mevlevi Adab ve Erkanı’, Hüseyin Top’un ‘Mevlevi Usul ve Adabı’ ile Müstakimzade Süleyman Sadeddin’in ‘Şerhi İbarat; Mevlevilik, Musiki ve Sema’ kitaplarını gönderiyoruz. Etkinliği düzenleyenleri bu kıymetleri okumaya ve daha doğru bilgi sahibi olmaya davet ediyoruz. Umarız bilgi sahibi olduktan sonra da kamuoyundan gerekli özrü dilerler” dedi.

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