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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesi MEGA'yı hayata geçirdi

İHA

Meram Belediyesi MEGA'yı hayata geçirdi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 75 bin öğrencinin faydalanacağı yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA)'sini hayata geçirdi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri ve ‘Z ve Alfa Kuşaklarının’ içinde aktif olarak yer alacağı bir ‘Yeni Nesil Eğitim Projesi’ olan MEGA'yı düzenlediği lansman toplantısıyla tanıttı. Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen lansman toplantısı, projenin tanıtım filmi ile başladı. Tanıtım filminin ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin detaylarını paylaştı.
“Her eğitim projesi bizim için bir mega projedir”
Göreve geldikleri andan itibaren gençler ve çocuklar ile onların eğitimleri için önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, ‘Mega’nın tüm bunları tek çatı altında toplayacak ve yaklaşık 75 bin çocuk ve gencin faydalanacağı bir proje olduğuna vurgu yaptı. Yeni nesli yeni nesil yöntemlerle eğitmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Genel ahlaki karakter eğitimini’ merkeze alarak aynı zamanda bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor alanında pek çok çalışmayı, paydaşlarımız ve alanında uzman ekibimizle birlikte yürüteceğiz. Projenin içeriğinde ayrıca, aile olgusu ve aile içi eğitim, BilimTeknoloji, Ekoloji, Sağlıklı Yaşam ve beslenme, Mesleki yönelim kariyer, kişisel gelişim gibi temalar da bulunuyor. Tüm bu eğitimlerimizin genel çerçevesini ise ‘Ahlak Eğitimi’ çiziyor. Temel eğitimimizi 10 ana başlık altında topladık; özdenetim, empati, toplumsal uyum, uysallık, özgüven, vicdan, ahlaki düşünüş, diğerkamlık, dürüstlük ve sosyal yeteneklere sahip olma. Projenin içeriğinde ayrıca, Aile Olgusu ve Aile İçi Eğitim, BilimTeknoloji, Ekoloji, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Mesleki Yönelim Kariyer, Kişisel Gelişim gibi temalar da bulunuyor. Meram gençliği için hayata geçirdiğimiz bu önemli projenin ilçemizde yaşayan herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” Gençler, çocuklar ve onların eğitimlerine destek vermek amacıyla hazırladıkları her eğitim desteğini ve projesini birer mega proje olarak değerlendiren Başkan Kavuş, “Her eğitim projesi bizim için birer ‘mega projedir.’ Çünkü bazen bir insan bile dünyayı değiştirir. Tarih şahittir ki, siyasette, sanatta, bilimde, sanayide, ticarette tek bir kişi tarihin seyrini değiştirmiştir. Biz bugün sadece bir gencimize değil, Meram’da yaşayan 75 bin çocuğumuza ve gencimize dokunuyoruz. Onların en iyi eğitimi en güzel şekilde almalarını sağlayarak esasında Meramımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Projeye destek verenlere de sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

"MEGA Projesi Konya'ya yakışır bir proje"
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de böyle bir projede Meram Belediyesi ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Böyle bir projenin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar da, üniversitelerin sadece bilgi üreten ve eğitim yapan kurumlar değil aynı zamanda bulundukları şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan kurumlar olması gerektiğine vurgu yaptı.
‘Meram Gelişim Akademisi’nden büyük heyecan duyduğunu ve gururlandığını ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, mazideki değerleri geleceğe taşımak adına çok önemli olarak gördüğü bu projenin hayata geçirilmesinde kurumların ortaya koyduğu işbirliğinin de kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
MEGA projesinin üzerinde titizlikle çalışılmış ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş çok kıymetli bir proje olduğunun altını çizen Konya Milletvekili Selman Özboyacı, bu projeye emek harcayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibi ile Milli Eğitim camiasına ve NEÜ yönetimine teşekkür etti.
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, projeyi duyduğu ilk andan itibaren büyük heyecan duyduğunu dile getirerek, tüm destek verenlere teşekkür etti ve Meram’a hayırlar getirmesini diledi.
MEGA Projesi’nin Konya’ya yakışır ve Konya tarihi ikliminin bir tezahürü olan bir proje olduğunu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, “Devletimiz ve milli eğitim camiamızın eğitim için ortaya koyduğu eğitim kalitesi ve kapasitesinin artırılması çalışmalarına önemli ölçüde katkı sunacak projenin şehrimize, Meramımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projeye büyük emek harcayan Meram Belediyesi, milli eğitim camiası ve NEÜ ekibi başta olmak üzere herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokolün imzaları atıldı
Konuşmaların ardından MEGA projeyi hayata geçiren protokolün imzaları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca tarafından atıldı. Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin ve basın mensupları katıldı.

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