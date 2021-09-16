“Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi’nin, ecdadın kadim bir geleneği olan çini sanatını gelecek nesillere tanıtmak ve bu sanatta farkındalık oluşturmak için düzenlediği “Yaşayan Miras” isimli çini yarışmasının ödülleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.



"Sanata verdiğimiz değeri yaptığımız projelerle ortaya koyuyoruz”

Kadim çini geleneğine verdikleri öneme dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak kültürel varlığımıza ve sanata dair çalışmalara her zaman en büyük değeri ve önemi vermeye çalışıyoruz. Bu bilinçle kültür ve sanat alanında bugüne kadar birçok proje ürettik, birbirinden farkı etkinlik ve yarışmalar düzenledik. Türk sanat tarihinde seramik sanatının özel bir yeri vardır. Tarihsel sürece bakıldığında seramik üretimi yapan ilk toplumlardan biriyiz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu sanatın değerini biliyor yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde çini üretim merkezi olan Konya’da çiniciliği tekrar canlandırmak adına belediye bünyemizde 1997 yılında bir çini atölyesi kuruldu. Kurulduğu tarihten bu yana çalışmalarını sürdüren atölyemizde Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan eserlerin araştırması ve uygulaması yapılıyor. Tasarımından üretimine kadar seramik sanatının tüm aşamalarının gerçekleştirildiği çini atölyemizin dışında Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyemizde de çini eğitimleri veriliyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde kültür hayatına kazandırdığımız Büyük Selçuklu Mirası ve Anadolu Selçuklu Çağı Mirası eserlerimiz ile dünyadaki tüm Selçuklu eserleri toplanarak bir kültür hizmeti olarak kullanıma sunuldu. Bu çalışmanın ışığında dönemin çinilerini yeniden çalışma fikri gelişti ve bu anlamda birçok uygulama ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların çok beğenilmesi ve toplumun bu dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmadığının görülmesi üzerine farklı tanıtım seçeneklerine ihtiyaç duyuldu. Bu doğrultuda en iyi tanıtım şeklinin çini ve seramik sanatçılarına ulaşmak olduğunu düşünerek Yaşayan Miras Seramik (Çini) Yarışmamızı düzenledik. Yarışmamıza sağ olsunlar sanatçılarımız tarafından çok fazla ilgi gösterildi, ülkemizin birçok noktasından katılım sağlandı. Bu vesileyle tüm katılımcılarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucunda 29 eserimiz ödül almaya layık görüldü. Ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı da tebrik ediyorum. Bu yarışma sayesinde birbirinden kıymetli eserleri ülkemize kazandırmış olduk. Ayrıca ülkemizdeki çini ve seramik üzerine çalışma yapan tüm sanatçılarımıza ve eğitim kurumlarına ulaşarak Selçuklu dönemi seramik eserleri hakkında bilgi verme fırsatımız oldu. Yarışmamız sonucunda ortaya çıkan eserler için de yine bu ay içerisinde bir sergi düzenleyeceğimizin de müjdesini vermek istiyorum. Sözlerimi sonlandırırken düzenlemiş olduğumuz organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, programımıza katılımlarınızdan ötürü siz değerli misafirlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



"Bu programlar Konya için önemli”

Selçuklu’ya yakışan bir program olduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Ben Selçuklu Belediyemizi ve programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu tür programlar hakikaten çok önemli. Konya’mıza çok yakışıyor, Selçuklu’ya çok yakışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, "Selçuklu Belediyemize ve başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya böyle bir etkinlik düzenleyerek bahsettiğimiz bu medeniyeti bizlere ve genç nesillere aktarma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. yarışmaya katılan tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Dereceye giren sanatçılarımızı da ayrıca tebrik ederim” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Bir medeniyet pek çok mihenk taşı üzerinde yükseliyor. Anadolu’ya gelen ecdadımız kadim tecrübesinden istifade ederek temel taşları dizmiş. Selçuklu Belediyemiz geçmişten beri, ismine de layık olmak adına çini sanatına karşı özel bir ilgi gösterdi. Bugün geldiğimiz noktaya bakınca bu yarışma ülkemizin dört bir tarafında bu işe gönül vermiş, zihnini yormuş, tasarımını yaparak bunu esere dönüştüren sanatçılarımıza da sahip çıkma çabasıdır. Bin yılı aşkındır bu topraklarda olan medeniyetimiz topyekün olarak tüccarımızla, ulemamızla, sanatçımızla ilmek ilmek bu kadim geleneğe katkı sunmuştur. Geleceğimize gençlerimize, çocuklarımıza yönelik projeler yaparak sahip çıkmamız lazım bu ülke bizim. Bu birlik ve beraberliğimizi bırakmadan daha güzel günlere ulaşmak için gayret edeceğiz. Ben başta belediye başkanımıza ve ekibine, jüri üyelerimize ve emek veren sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Orta Asya medeniyetini Anadolu ile buluşturuyoruz”

Medeniyetin göstergesi olarak kültürümüzde çini sanatının önemli bir yeri olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Ecdadımızdan medeniyetimizden miras kalan birbirinden çok kıymetli eserleri görmek üzere buradayız. Medeniyet demek izleri sonsuza dek sürecek izler bırakmış insanlar topluluğunun bir araya gelmesi demektir. Bugün belki bin yıldır süren geleneğin yansımasını görüyoruz. Tabi Selçuklu ismi de manidar. Medeniyetimizden ismini alan bir mekandayız. Bu estetik mekana bu anlamlı ilçede ev sahipliği yaptığı için ben kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle seramik ve çini dediğimizde Selçuklu Belediyesi çok ön plana çıkıyor ve Orta Asya’dan buraya kadar, Anadolu’ya kadar bütün uğrak noktalara baktığınızda her birinde Selçuklu’nun çok estetik bazı figürlerini görüyoruz. Selçuklu nereye gittiyse mührünü oraya vurmuş bunu görüyoruz ve bugün işte o medeniyet olma bilincinin bir devamı olarak yeni tasarımlarla bugünkü Anadolu insanını buluşturmuş oluyoruz. Bu kıymetli eserleri bizlere sunan sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu programı gerçekleştirdiği için başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaşi ve Evani olmak üzere iki kategoriden oluşan, katılımcıların bir kategori ve bir eserle katıldığı yarışmada Kaşi kategorisinde Burcu Umut Tatar “Firuzeli Ağ” isimli eseriyle birinci, Zeliha Özücan “Kubadabad” eseriyle ikinci, Emel Yılmaz “Derunİ Mektup” eseriyle üçüncü olurken; Evani kategorisinde Melahat Büyüksütçü “Düğüm Geçme” eseriyle birinci, Gizem Tosun Aktaş “1071” eseriyle ikinci, İlyas Doğan “Cem” eseriyle üçüncü oldu. Ödül töreninin sonrasında programa katılan protokol, sergiyi gezerek eser sahiplerinden çinilerle ilgili bilgi aldı.

Düzenlenen ödül törenine, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya il Başkan yardımcıları Ali Dığrak, Adnan Bahçeci,Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Ali Öge, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, akademisyenler,jüri üyeleri, meclis üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

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