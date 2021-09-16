“Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

İHA

“Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Selçuklu Belediyesi’nin, ecdadın kadim bir geleneği olan çini sanatını gelecek nesillere tanıtmak ve bu sanatta farkındalık oluşturmak için düzenlediği “Yaşayan Miras” isimli çini yarışmasının ödülleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

"Sanata verdiğimiz değeri yaptığımız projelerle ortaya koyuyoruz”
Kadim çini geleneğine verdikleri öneme dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak kültürel varlığımıza ve sanata dair çalışmalara her zaman en büyük değeri ve önemi vermeye çalışıyoruz. Bu bilinçle kültür ve sanat alanında bugüne kadar birçok proje ürettik, birbirinden farkı etkinlik ve yarışmalar düzenledik. Türk sanat tarihinde seramik sanatının özel bir yeri vardır. Tarihsel sürece bakıldığında seramik üretimi yapan ilk toplumlardan biriyiz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu sanatın değerini biliyor yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde çini üretim merkezi olan Konya’da çiniciliği tekrar canlandırmak adına belediye bünyemizde 1997 yılında bir çini atölyesi kuruldu. Kurulduğu tarihten bu yana çalışmalarını sürdüren atölyemizde Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan eserlerin araştırması ve uygulaması yapılıyor. Tasarımından üretimine kadar seramik sanatının tüm aşamalarının gerçekleştirildiği çini atölyemizin dışında Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyemizde de çini eğitimleri veriliyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde kültür hayatına kazandırdığımız Büyük Selçuklu Mirası ve Anadolu Selçuklu Çağı Mirası eserlerimiz ile dünyadaki tüm Selçuklu eserleri toplanarak bir kültür hizmeti olarak kullanıma sunuldu. Bu çalışmanın ışığında dönemin çinilerini yeniden çalışma fikri gelişti ve bu anlamda birçok uygulama ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların çok beğenilmesi ve toplumun bu dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmadığının görülmesi üzerine farklı tanıtım seçeneklerine ihtiyaç duyuldu. Bu doğrultuda en iyi tanıtım şeklinin çini ve seramik sanatçılarına ulaşmak olduğunu düşünerek Yaşayan Miras Seramik (Çini) Yarışmamızı düzenledik. Yarışmamıza sağ olsunlar sanatçılarımız tarafından çok fazla ilgi gösterildi, ülkemizin birçok noktasından katılım sağlandı. Bu vesileyle tüm katılımcılarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucunda 29 eserimiz ödül almaya layık görüldü. Ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı da tebrik ediyorum. Bu yarışma sayesinde birbirinden kıymetli eserleri ülkemize kazandırmış olduk. Ayrıca ülkemizdeki çini ve seramik üzerine çalışma yapan tüm sanatçılarımıza ve eğitim kurumlarına ulaşarak Selçuklu dönemi seramik eserleri hakkında bilgi verme fırsatımız oldu. Yarışmamız sonucunda ortaya çıkan eserler için de yine bu ay içerisinde bir sergi düzenleyeceğimizin de müjdesini vermek istiyorum. Sözlerimi sonlandırırken düzenlemiş olduğumuz organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, programımıza katılımlarınızdan ötürü siz değerli misafirlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Bu programlar Konya için önemli”
Selçuklu’ya yakışan bir program olduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Ben Selçuklu Belediyemizi ve programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu tür programlar hakikaten çok önemli. Konya’mıza çok yakışıyor, Selçuklu’ya çok yakışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, "Selçuklu Belediyemize ve başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya böyle bir etkinlik düzenleyerek bahsettiğimiz bu medeniyeti bizlere ve genç nesillere aktarma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. yarışmaya katılan tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Dereceye giren sanatçılarımızı da ayrıca tebrik ederim” diye konuştu.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Bir medeniyet pek çok mihenk taşı üzerinde yükseliyor. Anadolu’ya gelen ecdadımız kadim tecrübesinden istifade ederek temel taşları dizmiş. Selçuklu Belediyemiz geçmişten beri, ismine de layık olmak adına çini sanatına karşı özel bir ilgi gösterdi. Bugün geldiğimiz noktaya bakınca bu yarışma ülkemizin dört bir tarafında bu işe gönül vermiş, zihnini yormuş, tasarımını yaparak bunu esere dönüştüren sanatçılarımıza da sahip çıkma çabasıdır. Bin yılı aşkındır bu topraklarda olan medeniyetimiz topyekün olarak tüccarımızla, ulemamızla, sanatçımızla ilmek ilmek bu kadim geleneğe katkı sunmuştur. Geleceğimize gençlerimize, çocuklarımıza yönelik projeler yaparak sahip çıkmamız lazım bu ülke bizim. Bu birlik ve beraberliğimizi bırakmadan daha güzel günlere ulaşmak için gayret edeceğiz. Ben başta belediye başkanımıza ve ekibine, jüri üyelerimize ve emek veren sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Orta Asya medeniyetini Anadolu ile buluşturuyoruz”
Medeniyetin göstergesi olarak kültürümüzde çini sanatının önemli bir yeri olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Ecdadımızdan medeniyetimizden miras kalan birbirinden çok kıymetli eserleri görmek üzere buradayız. Medeniyet demek izleri sonsuza dek sürecek izler bırakmış insanlar topluluğunun bir araya gelmesi demektir. Bugün belki bin yıldır süren geleneğin yansımasını görüyoruz. Tabi Selçuklu ismi de manidar. Medeniyetimizden ismini alan bir mekandayız. Bu estetik mekana bu anlamlı ilçede ev sahipliği yaptığı için ben kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle seramik ve çini dediğimizde Selçuklu Belediyesi çok ön plana çıkıyor ve Orta Asya’dan buraya kadar, Anadolu’ya kadar bütün uğrak noktalara baktığınızda her birinde Selçuklu’nun çok estetik bazı figürlerini görüyoruz. Selçuklu nereye gittiyse mührünü oraya vurmuş bunu görüyoruz ve bugün işte o medeniyet olma bilincinin bir devamı olarak yeni tasarımlarla bugünkü Anadolu insanını buluşturmuş oluyoruz. Bu kıymetli eserleri bizlere sunan sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu programı gerçekleştirdiği için başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaşi ve Evani olmak üzere iki kategoriden oluşan, katılımcıların bir kategori ve bir eserle katıldığı yarışmada Kaşi kategorisinde Burcu Umut Tatar “Firuzeli Ağ” isimli eseriyle birinci, Zeliha Özücan “Kubadabad” eseriyle ikinci, Emel Yılmaz “Derunİ Mektup” eseriyle üçüncü olurken; Evani kategorisinde Melahat Büyüksütçü “Düğüm Geçme” eseriyle birinci, Gizem Tosun Aktaş “1071” eseriyle ikinci, İlyas Doğan “Cem” eseriyle üçüncü oldu. Ödül töreninin sonrasında programa katılan protokol, sergiyi gezerek eser sahiplerinden çinilerle ilgili bilgi aldı.
Düzenlenen ödül törenine, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya il Başkan yardımcıları Ali Dığrak, Adnan Bahçeci,Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Ali Öge, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, akademisyenler,jüri üyeleri, meclis üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Kültür ve Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması
YEREL HABERLER Konya Kültür ve Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' ...
Konya’da 18. Uluslararası Mistik Müzik Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Konya’da 18. Uluslararası Mistik Müzik Festivali ...
Konya'da yaylada dev yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Konya'da yaylada dev yarıklar oluştu
Ölümlü kazaya karışan sürücünün yeğen oyununu polis bozdu
YEREL HABERLER Ölümlü kazaya karışan sürücünün yeğen oyununu polis ...
Meram Belediyesi MEGA'yı hayata geçirdi
YEREL HABERLER Meram Belediyesi MEGA'yı hayata geçirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesine sema gösterisi ve Mevleviliğin anlatıldığı kitaplar gönderildi
YEREL HABERLER İzmir Büyükşehir Belediyesine sema gösterisi ve ...
KTO Karatay Üniversitesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren PCR testi sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi milyonlarca çalışanı ...
Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı
Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı
YEREL HABERLER Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon ...
Selçuk Üniversitesi, Ruanda heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, Ruanda heyetini ağırladı
Organizasyonculuğu bırakıp kadınlara özel yer açtı
YEREL HABERLER Organizasyonculuğu bırakıp kadınlara özel yer açtı
Konya’daki en büyük millet bahçesi Ereğli’de inşa ediliyor
YEREL HABERLER Konya’daki en büyük millet bahçesi Ereğli’de inşa ...
Konya'da 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü
Konya’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Hasan Kılca’dan İzmir’deki skandal gösteriye tepki Başka Kılca: “İzmir’deki gösteri, değerlerimize ve değerlerimize alenen saldırıdır”
YEREL HABERLER Hasan Kılca’dan İzmir’deki skandal gösteriye ...
Mazgal demiri çalarken fark edildi, kaçarken polis aracına çarptı
YEREL HABERLER Mazgal demiri çalarken fark edildi, kaçarken polis ...
Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ...
Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi
Selçuklu Belediyesinin projesi “Hatice Hatun Külliyesi” açılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin projesi “Hatice Hatun ...
Başkan Kavuş’tan sıfır atık çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan sıfır atık çağrısı
Otizmli olduğu için anaokullarında kabullenilmemişti
YEREL HABERLER Otizmli olduğu için anaokullarında kabullenilmemişti
Karabacak: “Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ve destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Karabacak: “Konyasporumuzun 100. yılında da yanında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.