Selçuklu Belediyesi’nden sanata anlamlı bir katkı daha “Yaşayan Miras” çini yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi’nin, ecdadın kadim bir geleneği olan çini sanatını gelecek nesillere tanıtmak ve bu sanatta farkındalık oluşturmak için düzenlediği “Yaşayan Miras” isimli çini yarışmasının ödülleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.



“Selçuklu demek medeniyet demek, sanat demek, eğitim demek. Her platformda ifade ediyoruz”

Kadim çini geleneğine verdikleri öneme dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Kongre Merkezimizde Yaşayan Miras Çini ve Seramik Yarışmamızın ödül törenini gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir tarafından sanatçılar bu yarışmaya katıldı. Çok büyük bir teveccüh vardı. 59 sanatçımızın katılımıyla bu yarışmayı gerçekleştirdik. İki buçuk aylık süre içerisinde hem özgün tasarımlarını oluşturdular hem eserlerini tamam haline getirdiler. Selçuklu demek medeniyet demek, sanat demek, eğitim demek. Her platformda ifade ediyoruz; Selçuklu Belediyesi olarak sanata, spora, eğitime, kültüre çok büyük önem veriyoruz. Bu noktada faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Selçuklu çok büyük, çok zengin bir medeniyet ve biz bu medeniyetin adını taşıyan büyük bir ilçeyiz, büyük bir yapımız var. Bu yapının içerisinde her zaman sanata, kültüre dair faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Çini Selçuklu’nun vazgeçilmezi. Çini ve seramik üzerine yaptığımız faaliyetler önceki dönemlerde atölye çalışmalarıyla birlikte devam ediyordu ama bu sergiyle birlikte de artık yeni bir boyut kazanmış oldu. Ulusal anlamda yapılan yarışmalardan bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Buradaki üretilen eserler özgün eserler. İnşallah önümüzdeki süreçte sanatçılarımıza ilham verecek ve yeni eserlerin çıkmasına katkı sunmuş olacak. Yarışmaya katılan seramik sanatçılarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Türk Çini Sanatı kendi içerisinde hep devinim ve gelişim göstermiştir”

Jüri heyetinde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Latife Aktan Özel ise “Bu yarışmayı Selçuklu Belediyesinin düzenlemesi çok yakışır bir şey oldu. Selçuklu geçmişten günümüze kadar birçok önemli esere sahip olarak bize miras kalmış bir dönem sergiliyor. Biz onların mirasçısı olarak Türk Sanatlarında Türk Çini Sanatında olduğu gibi geçmişten günümüze gelirken birçok devrim, evreler ve süreçler geçirmiştir. Bu da bize şunu söylüyor: ‘Türk Çini Sanatı kendi içerisinde hep devinim ve gelişim göstermiştir.’ Günümüzde de bu gelişimin yeni versiyonlarını gördüğümüz bu eserler teşkil edecek. Çünkü ben çini sanatını bir bayrak yarışı gibi düşünüyorum. Atalarımıza bir vefa borcumuz var, onlardan devraldık onu geliştirip geleceğe taşımak zorundayız. Bu çalışmalar da bunun bir örneği” ifadelerini kullandı.

Evani Kategorisi birincisi Melahat Büyüksütçü, “Selçuklu Belediyesinin bu yarışmasını duyduğumda Kubadabad Sarayı çini örneklerinden ve muhtelif geçme düğüm örneklerinden bir kompozisyonla tasarımla oluşturdum. Oluşturmam yaklaşık bir buçuk ayımı aldı. Biz yaklaşık 22 yıldır çini sanatıyla meşgulüz. Böyle yarışmalara katılıyoruz ama hoş bir neticeyle, birincilikle değerlendirilmesi beni çok mutlu etti” dedi.

Evani Kategorisi ikincisi Gizem Tosun Aktaş, “Selçuklu Belediyesine çok teşekkür ediyoruz bu yarışmayı düzenlediği için. Çünkü çini sanatı bu toprakların mirası ve bu mirasa sahip çıkmak çok önemli. O yüzden yarışmayı düzenleyenlere, jüri üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Evani Kategorisi üçüncüsü İlyas Doğan ise “Yarışmaya duyduktan kısa bir süre sonra hazırlandım tabağımla beraber. Eserimin ismi Cem. Cem toplayan anlamına geliyor. Ortada Selçuklu medeniyetinin sembolü olan çift başlı bir kartal figürü kullandım ve etrafında stilize edilmiş hayvan figürleri kullandım ve üçüncülük elde ettim” şeklinde konuştu.

Kaşi ve Evani olmak üzere iki kategoriden oluşan, katılımcıların bir kategori ve bir eserle katıldığı yarışmada Kaşi kategorisinde Burcu Umut Tatar “Firuzeli Ağ” isimli eseriyle birinci, Zeliha Özücan “Kubadabad” eseriyle ikinci, Emel Yılmaz “Derunİ Mektup” eseriyle üçüncü olurken; Evani kategorisinde Melahat Büyüksütçü “Düğüm Geçme” eseriyle birinci, Gizem Tosun Aktaş “1071” eseriyle ikinci, İlyas Doğan “Cem” eseriyle üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül törenine AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya il başkan yardımcıları Ali Dığrak, Adnan Bahçeci, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Ali Öge, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, akademisyenler, jüri üyeleri, meclis üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

Ödül töreninin sonrasında programa katılan protokol, sergiyi gezerek eser sahiplerinden çinilerle ilgili bilgi aldılar.

