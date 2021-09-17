Meram’da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştirildi.

Meram Belediyesine bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye malzemelerinden oluşan paketlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Belediyeden sosyal yardım alan, dar gelirli veya geliri olmayan ailelerin çocuklarına yönelik dağıtımı gerçekleştirilen kırtasiye paketinin içerisinde, eğitim yılı boyunca ihtiyaç duyacakları malzemeler yer aldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni eğitim öğretim yılında hiçbir çocuğun mahsun kalmaması adına kırtasiye yardımlarının gerçekleştirildiğini kaydederek, “Dar gelirli veya geliri olmayan ailelerimizdeki çocukların sınıflarındaki arkadaşlarıyla eşit şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla kırtasiye paketlerini teslim ettik. Paketlerde, derslerinde kullanabilecekleri temel kırtasiye malzemeleri bulunuyor. Ekiplerimizin detaylı incelemeleriyle Meram’ın her köşesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ediyor, yanlarında oluyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

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