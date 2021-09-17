Karatay Belediyesinden “Çalışan Buluşu Eğitimi“ programı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Çalışan Buluşu Eğitim Programı” düzenledi.

Karatay Belediyesi, Belediyesi, personel eğitimlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda belediye, personelinin görevlerini çok daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, yetenek ve davranışların geliştirilmesine yönelik olarak pek çok hizmet içi eğitim programları düzenliyor. Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda önemi daha da artan marka, patent, tasarım veya faydalı model gibi yenilikçi buluş ile projeler geliştiren belediye personeline yasal anlamda yol göstermesi amacıyla “Çalışan Buluşu Eğitimi” programı düzenledi. Söz konusu eğitim programı, aynı zamanda alanında Türkiye’de belediyeler içinde düzenlenen ilk eğitim semineri olma özelliği de taşıyor.

Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen programda, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) Eğitim Uzmanı Ceren Bora Orçun, dijital platform programı Zoom üzerinden eğitimlere katıldı. Programında; çalışan, hizmet ve serbest buluşlarının genel çerçevesi, buluşun tescili amacıyla Türk Patent Kurumu(TPE) ile Uluslararası patent için yasal başvuru süreçleri, işveren ile personelin buluşa ilişkin başvuru bildirim yükümlülükleri, hak talebinin uyması gereken kurallar ile buluşun kurumda kullanılması halinde hak sahibine ödenecek buluş bedelinin belirlenmesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı.



“Ülkemiz her bakımdan potansiyeli yüksek insanlara sahip”

Belediye personelinin büyük ilgi gösterdiği eğitim seminerini değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak hizmet içi eğitimleri önemsediklerini belirtti. Personelin kapasitesini daha iyi değerlendirmek, motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenledikleri eğitim seminerlerine bir yenisini eklediklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Ülke olarak oldukça nitelikli bir nüfusa ve çalışanlara sahibiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu eğitim semineriyle niteliksel anlamda bu potansiyeli ortaya çıkararak hem personelimizin sahip olduğu buluşu maddi anlamda kazanca dönüştürmesi hem de söz konusu buluşu veya projeyi belediyenin de kullanımına sunarak belediyemizin de daha verimli bir şekilde hizmet etmesini sağlamış olacağız” dedi.

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