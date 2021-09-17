Karatay Belediyesinden “Çalışan Buluşu Eğitimi“ programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesinden “Çalışan Buluşu Eğitimi“ programı

İHA

Karatay Belediyesinden “Çalışan Buluşu Eğitimi“ programı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Çalışan Buluşu Eğitim Programı” düzenledi.
Karatay Belediyesi, Belediyesi, personel eğitimlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda belediye, personelinin görevlerini çok daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, yetenek ve davranışların geliştirilmesine yönelik olarak pek çok hizmet içi eğitim programları düzenliyor. Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda önemi daha da artan marka, patent, tasarım veya faydalı model gibi yenilikçi buluş ile projeler geliştiren belediye personeline yasal anlamda yol göstermesi amacıyla “Çalışan Buluşu Eğitimi” programı düzenledi. Söz konusu eğitim programı, aynı zamanda alanında Türkiye’de belediyeler içinde düzenlenen ilk eğitim semineri olma özelliği de taşıyor.
Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen programda, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) Eğitim Uzmanı Ceren Bora Orçun, dijital platform programı Zoom üzerinden eğitimlere katıldı. Programında; çalışan, hizmet ve serbest buluşlarının genel çerçevesi, buluşun tescili amacıyla Türk Patent Kurumu(TPE) ile Uluslararası patent için yasal başvuru süreçleri, işveren ile personelin buluşa ilişkin başvuru bildirim yükümlülükleri, hak talebinin uyması gereken kurallar ile buluşun kurumda kullanılması halinde hak sahibine ödenecek buluş bedelinin belirlenmesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı.

“Ülkemiz her bakımdan potansiyeli yüksek insanlara sahip”
Belediye personelinin büyük ilgi gösterdiği eğitim seminerini değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak hizmet içi eğitimleri önemsediklerini belirtti. Personelin kapasitesini daha iyi değerlendirmek, motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenledikleri eğitim seminerlerine bir yenisini eklediklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Ülke olarak oldukça nitelikli bir nüfusa ve çalışanlara sahibiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu eğitim semineriyle niteliksel anlamda bu potansiyeli ortaya çıkararak hem personelimizin sahip olduğu buluşu maddi anlamda kazanca dönüştürmesi hem de söz konusu buluşu veya projeyi belediyenin de kullanımına sunarak belediyemizin de daha verimli bir şekilde hizmet etmesini sağlamış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri ...
Meram’da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Meram’da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ...
Konyaspor yeni transferlerini tanıttı
YEREL HABERLER Konyaspor yeni transferlerini tanıttı
Gembos Ovası’nda karpuz hasadı başladı
YEREL HABERLER Gembos Ovası’nda karpuz hasadı başladı
Konyaspor’un yeni transferleri tanıtıldı Konyaspor Başkanı Özgökçen: “Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık”
YEREL HABERLER Konyaspor’un yeni transferleri tanıtıldı Konyaspor ...
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Konya’nın ilçelerinde yağış bereketi
YEREL HABERLER Konya’nın ilçelerinde yağış bereketi
Selçuklu Belediyesi’nden sanata anlamlı bir katkı daha “Yaşayan Miras” çini yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden sanata anlamlı bir katkı ...
Başkan Altay, şeker pancarı fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Altay, şeker pancarı fiyatları için ...
Konya'da özel öğrencilerin hasat sevinci
YEREL HABERLER Konya'da özel öğrencilerin hasat sevinci
“Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER “Yaşayan Miras” isimli ulusal çini yarışmasının ...
Konya Kültür ve Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' açıklaması
YEREL HABERLER Konya Kültür ve Turizm Müdürü'nden 'sema genelgesi' ...
Konya’da 18. Uluslararası Mistik Müzik Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Konya’da 18. Uluslararası Mistik Müzik Festivali ...
Konya'da yaylada dev yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Konya'da yaylada dev yarıklar oluştu
Ölümlü kazaya karışan sürücünün yeğen oyununu polis bozdu
YEREL HABERLER Ölümlü kazaya karışan sürücünün yeğen oyununu polis ...
Meram Belediyesi MEGA'yı hayata geçirdi
YEREL HABERLER Meram Belediyesi MEGA'yı hayata geçirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesine sema gösterisi ve Mevleviliğin anlatıldığı kitaplar gönderildi
YEREL HABERLER İzmir Büyükşehir Belediyesine sema gösterisi ve ...
KTO Karatay Üniversitesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren PCR testi sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi milyonlarca çalışanı ...
Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kulu'da İlköğretim Haftası kutlandı
Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı
YEREL HABERLER Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon ...
Selçuk Üniversitesi, Ruanda heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, Ruanda heyetini ağırladı
Organizasyonculuğu bırakıp kadınlara özel yer açtı
YEREL HABERLER Organizasyonculuğu bırakıp kadınlara özel yer açtı
Konya’daki en büyük millet bahçesi Ereğli’de inşa ediliyor
YEREL HABERLER Konya’daki en büyük millet bahçesi Ereğli’de inşa ...
Konya'da 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.