Konya'da kaza; yaralı yakınlarının saldırmak istediği sürücü kaçtı 



Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'da, sürücüsünün kavşakta sola döndüğü kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi, yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat Karagöz ise kaçtı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, KonyaAdana yolunda meydana geldi. Fırat Karagöz, iddiaya göre, yönetimindeki 42 03 0821 plakalı kamyonla kavşakta geniş manevra yapıp, sola dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Can Altınbaş'ın kullandığı 42 E 1073 plakalı hafif ticari araç, kamyona çarptı. Kazada sürücü Can Altınbaş ve aracındaki Veli Altınbaş, Gülizar Altınbaş ile Erhan Gökgöz yaralandı. Kamyon şoförü Fırat Karagöz ise kazada yaralanmadı.

Kazayı duyup, bölgeye gelen Altınbaş ailesinin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi. Yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat Karagöz kaçtı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2021-09-17 17:23:38



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