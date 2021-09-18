Konya’daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde “tefecilik”, "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında belirlenen adreslere geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan suç örgütünün ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra bu ihalelere girerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çek, senet, alacakverecek ilişkinin gösteren notlar, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 10 hard disk ve şüphelilere ait cep telefonlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 10 kişi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7'si adli kontrol ile serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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