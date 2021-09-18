Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden esrar çıktı

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Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 3,5 kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobil ekipler tarafından durdurulmak istendi. Otomobili sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda otomobil ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polisin narkotik köpeğiyle arabada yaptığı aramada, gizlenmiş halde 18 parça halinde preslenip paketlenmiş 3,5 kilogram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı.

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