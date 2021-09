Meram’da Kış Spor Okulları başlıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Kış Spor Okulları’nda başvuru süreci 20 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Kış Spor Okulları’na start verdiklerini kaydetti.

Meram’da yaşayan her yaş ve sınıf grubundaki çocuklar ve gençler için bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor eğitimleri çalışmalarını Meram Gelişim Akademisi (MEGA) çatısı altında toplayan Meram Belediyesi, Kış Spor Okulları ile sağlıklı bireylerin yetiştirilmesine de katkı sunuyor. 10 farklı branşta, 5 ayrı tesiste hayata geçirilecek Kış Spor Okulları için kayıtlar 20 Eylül tarihinde başlayacak ve 23 Eylül tarihinde sona erecek.



“Sporun hayatımızın her diliminde olması önemli”

Çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde sporun önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporun hayatımızın her diliminde olması, sağlığımız açısından oldukça önemli. Obezitenin ve hareketsiz kalmaktan kaynaklı rahatsızlıkların çok küçük yaştan itibaren ortaya çıktığını biliyoruz. Bu kapsamda Meram Belediyespor bünyesinde spor okullarımızı miniklerimizle buluşturmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Kış Spor Okullarımızı hayata geçiriyoruz”

Yaz döneminde faaliyet gösteren Yaz Spor Okulları’na yoğun bir katılımın olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Salgına karşı aşılamaya geçilmesi ve virüsün etkisini azaltmasıyla birlikte geçtiğimiz yaz dönemi çocuklarımız için oldukça verimli geçti. Yaz Spor Okullarımıza yoğun bir katılım gösterildi ve çocuklarımızın neşesi bizleri de mutlu etti. Hemşehrilerimiz ise içleri rahat bir şekilde çocuklarını spor okullarına gönderdiklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Sporun mevsimi olmaz diyerek şimdi de Kış Spor Okullarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.

Meram Belediyesi Kış Spor Okulları; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, cimnastik, kick boks, taekwondo ve yüzme branşlarında, 517 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik faaliyete geçecek. Uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Rabia Spor Tesisi, Lalebahçe Spor Tesisi, Osman Gazi Halı Sahası, Efor Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek. 2023 Eylül tarihleri arasında kayıtlar online olarak www.merambelediyespor.com üzerinden alınacak.

