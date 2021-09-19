Karatay Belediyesi “Gök Biliminin Türk İslam Öncüleri” kitabı

Bugüne kadar onlarca kıymetli eseri yayın hayatına kazandıran Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi şimdi de, “Gök Biliminin Türk İslam Öncüleri” adlı eseri yayın hayatına kazandırdı.

Karatay Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan kitap, yüzlerce yıllık geçmişe sahip Türk İslam medeniyetinin yetiştirdiği önemli bilim insanlarını, bilim dünyasına katkılarını ve buluşlarını konu alıyor. Eserde El Harezmi’den İbn Sina’ya, Es Sufi’den El Birûni’ye, Ömer el Hayyam, Tûsi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi ve Muvakkit Mustafa gibi çok önemli isimlerin hem hayatları anlatılıyor hem de bilim dünyasına kattıkları yer alıyor. “Gök Biliminin Türk İslam Öncüleri” kitabının yazarlığını Selman Belekoğlu, Yayın Yönetmenliğini ise Azime Aylin Doğan yaparken, bu kıymetli eserin Yayın Koordinatörlüğünü Gürbüz Asil yaptı.



“Bugünkü teknolojik gelişmeler Türk İslam uygarlığının ürünüdür”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamada, Türk İslam dünyasındaki bilim adamlarını ve insanlığın bugün ulaştığı seviyede katkıları olan bilim insanlarını yeni nesle tanıtma bakımından önemli olarak gördükleri eserin yayın hayatına kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Türk ve Müslüman bilim adamlarının Tıp, Matematik, Astronomi, Coğrafya ve daha birçok alanda yaptıkları çalışmalarla insanlığa ışık tuttuğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, bilim ve teknolojideki neredeyse her gelişmenin Doğu’dan Batı’ya doğru yol aldığını ifade etti. Hasan Kılca, “Günümüzde bilim ve teknolojide gelinen seviyede asıl rolün Batı kaynaklı olduğu gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Oysaki yaşamımızı kolaylaştıran birçok keşif, buluş ve çalışmanın 8’inci Yüzyıl’dan 14’üncü Yüzyıl’a kadar uzanan süreçte Türk İslam medeniyeti çıkışlı olduğu açıkça görülebiliyor. Özellikle Türk İslam medeniyetinin hakim olduğu söz konusu devletlerin yükselişte olduğu dönemlerdeki Türk İslam coğrafyalarında pek çok bilim adamı yetişmiş ve bilimsel faaliyetler oldukça yoğunlaşmıştır. Matematik’ten Tıp’a, Astronomi’den Kimya ve daha birçok alana kadar önemli neticeler elde eden Türk Müslüman bilim adamları; bu çalışmalarını insanlığın kullanımına sunmuşlar ve kısa zamanda kendilerini tüm dünyaya kanıtlamışlardır” dedi.



“Bu eser, ömrünü bilime ve insanlığa adamış ecdadımıza bir borcumuzdu”

Ömrünü bilime adamış insanların farkına varılması, tanıtılması ve geleceğe aktarılması açısından eseri önemsediklerini söyleyen Kılca, bu çalışmayla önemli bir katkı sunmak istediklerini belirterek, “Tûsi, Uluğ Bey, Kadızadei Rumi, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Takiyüddin ve Muvakkit Mustafa gibi bilim adamları, yaptıkları çalışmalarla günümüze kadar gelen bilimsel çalışmalara ışık tutmuşlardır. Bu kitap da özellikle ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’dan Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar yaşamış Türkİslam bilginlerini, eserlerini ve bilim dünyasına katkılarını tanıtmaya çalıştık. Amacımız ömrünü bilime ve insanlığa adamış bu tarihi şahsiyetlerin daha çok farkına varılması, tanınması ve doğru olarak bilinmesidir. Bu eser aynı zamanda ömrünü bilime ve insanlığa adamış ecdadımıza bir borcumuzdu” şeklinde konuştu.

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