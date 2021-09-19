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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEGA projesi eğitimcilere anlatıldı

İHA

MEGA projesi eğitimcilere anlatıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi (MEGA), Meram eğitim camiasına tanıtıldı.
Meram eğitim camiası Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen, 75 bin öğrencinin faydalanacağı yeni nesil eğitim projesi projede görev alan okul idarecileri ve eğitimcilere anlatıldı.
Programda konuşan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, projenin hedefinin ilçede bulunan tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin akademik, ahlaki ve sosyal gelişimine katkı sunmak olduğunu söyledi. Bu sayede milli ve manevi hayata hizmet etme düşüncesinde olduklarını belirten Koca, “Eğitimciler, gelecek nesillerin inşasından mükellef kişilerdir. Topyekün toplumsal yapımızın şekillenmesi bizlerin emeği ile gerçekleşiyor. MEGA ile yeni nesil eğitime yeni yaklaşımlar ve yeni modeller uyguluyoruz. MEGA, görkemli geçmişimizi, zengin kültürümüzü ecdadımızdan miras aldığımız birikim ile muasır medeniyetlerin bugün geldiği teknolojik düzeyi asrın idrakine söyletecek yavrularımızı yetiştirmek için hayat buldu” dedi.
“MEGA, eğitimcilerimize ve öğrencilerimize yeni ufuklar açacak”
Eğitimcilerin MEGA projesinin tam merkezinde yer aldığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da projeye ince ince, ilmek ilmek dokunarak son şeklinin verildiğini belirtti. Önceki benzer örneklerin tecrübelerinden yararlanarak bu projenin daha hızlı yol almasını sağlayacaklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Biz sürece NEÜ’yü de dahil ederek hep birlikte Meram için bir sinerji oluşturduk. Oluşan bu sinerji ve hissettiğimiz heyecanın bizi başarılı kılacağından şüphemiz yok. Yeni nesli yeni nesil eğitim yöntemleriyle tanıştıracak eğitimlerimizde ahlaki karakter eğitimini merkeze alacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor eğitimleriyle donatacak geleceğe hazırlayacağız. Meram Belediyesi olarak bugüne kadar ‘Bizim Çocuk Dergisi’, ‘Kop Doğa Okulu Projesi’, ‘Trafik Eğitim Parkı Projesi’, ‘Bilim Kurdu Projesi’ ve ‘Akıl Zeka Oyunları’ gibi çok sayıda proje ile çocuklarımızın yanlarında ve onların eğitimlerinin destekçisi olduk. ‘Meram Gelişim Akademisi MEGA ile de temel gayemiz ahlakı, vicdanı ve bizi biz yapan tüm değerleri yaşatmaktır” diye konuştu.
Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, konuşmaların ardından MEGA Projesi’nin amaçlarını, hedeflerini ve ayrıntılarını sinevizyon eşliğinde anlattı. Meram’da öğrenim gören 75 bin çocuğa ve gence dokunacak proje ile dolu dolu bir eğitim programı ile hazırlayacaklarını söyleyen Şenyiğit, bu sayede sadece Meram’ın değil tüm Türkiye’nin geleceğine önemli bir katkı sunacaklarının altının çizdi.
“Öncelikle manevi başarıya ihtiyacımız var. bu sebeple mega çok değerli bir projedir”
Sunumun ardından Prof. Dr. Kemal Sayar, katılımcılara ‘Değerli Eğitim’ konferansı verdi. Konferansında en önemli yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna vurgu yapan Prof. Sayar, ülkelerin en büyük sermayesinin artık beşeri sermaye olduğunu ifade etti. Bir insanın işini aşk, şevk ve coşkuyla yaptığı zaman büyük bir fark oluşturduğunu söyleyen Sayar, “Ahlaki eğitimi merkeze alan bu projeyi bu yönüyle de takdir ediyorum. Çünkü bu proje ile bambaşka bir model uygulanıyor. Bu da beni oldukça etkiledi. Ahlak, bilgi ve eğitimin olmazsa olmaz bir parçası. Bilgi ve bilim hem insan hayrına hem de kötülüğüne kullanabilir. İnsan bir kötülük yapacağı zaman kendinden üstün bir varlığın kendini gözetlediği hissiyle hareket ederse bu kötülüğü yapmayacaktır. Bu sebeple öncelikle manevi başarıya ihtiyacımız var. MEGA’nın işte bu başarının temellerini atmak üzere kurulmuş olması çok değerlidir” şeklinde konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konferansın ardından eğitimcilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kemal Sayar’a günün hatırası olarak hediye takdiminde bulundu.

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