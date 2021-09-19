Doç. Dr. Serdar Akbayrak, BAGEP ödülünü aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Akbayrak’a Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2020 ödülü verildi.

Pandemi dolayısıyla ertelenen ödül töreninde BAGEP 2020 ve BAGEP 2021 ödül sahipleri İstanbul’da bir araya geldi. Törende Doç. Dr. Akbayrak’a ödülünü, Bilim Akademisi’nin isteği doğrultusunda NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan takdim etti.

Konu hakkında düşüncelerini dile getiren Doç. Dr. Serdar Akbayrak, almış olduğu ödülden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendisini bu ödüle layık gören Bilim Akademisi’ne teşekkür etti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan ise, üniversitelerinde değerli akademisyenlerle çalışmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Serdar Akbayrak’ı almış olduğu ödülden dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BAGEP ödülleri en iyi genç akademisyenlerin belirlenmeleri, ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri amacı ile Bilim Akademisi tarafından veriliyor. Kimya alanında yaptığı nitelikli çalışmalarından dolayı, 2020 yılı TÜBAGEBİP ödülünün de sahibi olan Doç. Dr. Serdar Akbayrak’ın, nanokatalizörlerin katalitik uygulamalarını içeren pek çok saygın dergide yayınları bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.