Seydişehir’in mahalle yollarına büyükşehir standardı

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Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sorumluluk alanlarında yürüttüğü mahalle yolu yapım çalışmaları kapsamında Antalya Çevre YoluSeydişehir Gölyüzü Mahallesi arasında 4 kilometrelik yolu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde sorumluluk alanlarındaki mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerdeki yolların kalitesini artırmak için hem ilçe merkezlerinde hem de mahalle yollarında hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Bu kapsamda Antalya Çevre Yolundan Seydişehir Gölyüzü Mahallesi’ne giden yolda 4 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altay, yine ilçeye bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinde 1,8 kilometre yolda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını ifade etti. Ketenli Mahallesi’nde de 1 kilometre sıcak asfalt yapacaklarını kaydeden Altay, bu yıl Konya genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak 400 kilometre mahalle yolu yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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