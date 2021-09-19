Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu geçiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çok sayıda etkinlik düzenliyor. Hafta kapsamında Konya bisiklet camiasının katılımıyla bisiklet farkındalık sürüşü düzenlendi. Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden yetkililer, bisiklet antrenörleri, bisiklet sporcuları, bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili kamu kurumlarından temsilciler katıldı. Meram Son Durak’tan Meram Dere’ye kadar yapılan sürüş ile bisiklet kullanımına dikkat çekildi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nda eğitim alan öğrenciler, hafta kapsamında Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen bisiklet etkinliğinde bisiklet, paten ve scooter sürerek keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler daha sonra, refakatçi hocalar eşliğinde bisiklet tramvayıyla gezinti turu yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, hafta süresince şehrin çeşitli noktalarında kurduğu ücretsiz bisiklet tamir çadırları bisiklet kullanıcılarını bekliyor. 09.0020.00 saatleri arasında hizmet veren çadırlar, bugün Kültürpark’ta ve BosnaHersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Camii önünde kurulurken; 20 Eylül Pazartesi günü Kültürpark ve Karatay Belediyesi önü, 21 Eylül Salı günü Kültürpark ve Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası önü (Eski SGK Binası), 22 Eylül Çarşamba günü ise Kılıçarslan Meydanı ve UluırmakAltıyol Kapalı Pazar önünde hizmet sunacak.

22 Eylül’e kadar devam edecek Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet tramvayından Konyalı bisikletseverler ücretsiz faydalanabilirken, bisiklet tramvayına binen herkese tişört hediye ediliyor. Ayrıca bisiklet tramvayını 1622 Eylül tarihleri arasında kullanan 30 kişiye noter huzurunda yapılacak çekilişle kask ve çanta hediye edilecek.

Hafta kapsamında 21 Eylül’de Konya genelindeki ilkokul 4. sınıflara yönelik Bisiklet Şehri Konya Resim Yarışması başlatılacak. 22 Eylül’de ise 10.0020.00 saatleri arasında Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda; bisiklet akrobasi gösterilerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun alanları kurulacak. Yine Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması’ndan 62 fotoğraf gün boyu sergilenerek dereceye girenlere ödülleri verilecek. Aynı gün saat 15:00’da Aslanlıkışla Caddesi’nde Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji gerçekleştirilecek.

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