Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

DHA

Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı


İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)KONYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü, refüje devrildi. Kazada 1'i sürücü 14 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 01.30 sıralarında KonyaAdana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Bingöl'den İzmir'e yolcu taşıyan Mehmet Aydın yönetimindeki 12 AH 333 plakalı  otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada otobüsteki 28'i yolcu 3'ü mürettebat 31 kişiden sürücü Aydın ile 13 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdiği ve Aydın'ın da bu molanın ardından aracı kullanmaya başladığı belirtildi. 
 Soruşturma sürüyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-09-20 04:13:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da akülü bisikletteki yolcunun öldüğü kazada 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Konya’da akülü bisikletteki yolcunun öldüğü kazada 2 ...
Konya AFAD gönüllüleri okul boyadı
YEREL HABERLER Konya AFAD gönüllüleri okul boyadı
Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu geçiyor
YEREL HABERLER Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Seydişehir’in mahalle yollarına büyükşehir standardı
YEREL HABERLER Seydişehir’in mahalle yollarına büyükşehir standardı
Doç. Dr. Serdar Akbayrak, BAGEP ödülünü aldı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Serdar Akbayrak, BAGEP ödülünü aldı
MEGA projesi eğitimcilere anlatıldı
YEREL HABERLER MEGA projesi eğitimcilere anlatıldı
Konya’da ahırda çıkan yangın ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Konya’da ahırda çıkan yangın ucuz atlatıldı
Selçuklu'da Dumlupınar Pazar Yeri tamamlanıyor
YEREL HABERLER Selçuklu'da Dumlupınar Pazar Yeri tamamlanıyor
Kulu'da Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kulu'da Gaziler Günü kutlandı
Konya’da Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Konya’da Gaziler Günü kutlandı
Karatay Belediyesi “Gök Biliminin Türk İslam Öncüleri” kitabı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi “Gök Biliminin Türk İslam ...
Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı
YEREL HABERLER Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme ...
Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmek yapıyor
YEREL HABERLER Kadınlar imece usulü ile kışlık ekmek yapıyor
Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet ...
Metruk binada göçük: 1 yaralı
YEREL HABERLER Metruk binada göçük: 1 yaralı
Kaza yapan iki kardeşi ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Kaza yapan iki kardeşi ölüm ayırdı
Metruk binada göçük: 1 yaralı
YEREL HABERLER Metruk binada göçük: 1 yaralı
MHP’li Mustafa Kalaycı: “Türkiye’de iktidar ruhsatını büyük Türk milleti vermektedir”
YEREL HABERLER MHP’li Mustafa Kalaycı: “Türkiye’de iktidar ruhsatını ...
MHP'li Kalaycı: HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak
YEREL HABERLER MHP'li Kalaycı: HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı ...
Meram’da Kış Spor Okulları başlıyor
YEREL HABERLER Meram’da Kış Spor Okulları başlıyor
Karatay Belediyesi’nin projeleri bir bir hayata geçiyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi’nin projeleri bir bir hayata ...
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden esrar çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden esrar çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.