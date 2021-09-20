Uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e uluslararası organizasyona davet

Konyalı uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir, 1523 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarına davet edildi.

Aslen Konyalı olan ve Antalya'da uzman beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e, uluslararası bir organizasyondan daha davet geldi. Ramazan Bedir, İstanbul'da 1523 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyon olan 6. WT. Başkanlık Kupası müsabakalarında hem Konya'yı hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Antalya'da Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uzman beden eğitimi öğretmeni olan Ramazan Bedir, özellikle ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin spora kazandırılması ve tekvando sporu ile daha erken tanışmaları için tekvando sporunun seçmeli ders olarak okutulması konusunda çalışmalar yürütüyor. Ramazan Bedir, tekvando seçmeli dersinin ilköğretim ve lisede her yıl arka arkaya seçildiği zaman ülkede daha fazla ve uzun süreli spor yapan gençlerin yetişmesine sebep olacağını ifade ederek, "Ayrıca kırsal bölgede köy kasaba ve ilçede öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlayacaktır. Gençlerimizin sağlıklı olması için obeziteye karşı savaş yapılmasına ve onların dış dünyaya açılan kapısı olan spor ile daha fazla öğrenci tanışmış olacaktır" dedi.

Ramazan Bedir, seçmeli spor dersinin bir öğrencinin dış dünyaya açılmasında bir köprü ve olimpiyat şampiyonlarının kalesi olduğunu sözlerine ekledi.

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