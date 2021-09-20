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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da Ulu Bozkır Ezgileri konseri düzenlendi

İHA

Konya’da Ulu Bozkır Ezgileri konseri düzenlendi

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası tarafından Konya'da “Ulu Bozkır Ezgileri” konseri düzenlendi.
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan Cumhuriyeti Karaganda Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü dolayısıyla; Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan Cumhuriyeti Karaganda Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Konya’da Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası tarafından “Ulu Bozkır Ezgileri” konseri düzenlendi. Kültürpark’ta gerçekleşen konsere; Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Mustafa Kabakçı, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya’nın hoşgörü ve sevgi ikliminde yetişmiş insanların şehri olduğunu belirterek, “Bu güzel şehirde iki ülke arasındaki kadim dostluğu güçlendirecek bu önemli konserin gerçekleşmesini son derece önemli buluyoruz. Bizim Türkiye olarak Kazakistan ile dostluğumuz, sadece son 30 yıla dayanmıyor. Binlerce yıllık dostluğumuz bakidir. Bundan sonra da ilelebet devam edecektir. Bu duygularla Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, “Türkiye ile köklerimiz çok derine iner. Dilimiz, tarihimiz, örf ve adetlerimiz, geçmişimiz, yarınlarımız bir olan kardeş ülkeleriz. Bu kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari ve tabi ki bugünkü konser vesilesiyle kültürel alanda da kendine güçlü bir işbirliği bulacaktır. Dünyada Kazakistan’ı tanıyan ilk ülke Türkiye’dir. Bunu biz her zaman kalbimizde taşıyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de her zaman Türkiye’nin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası tarafından, Kazakistan halkının yerel ezgilerinin yer aldığı “Ulu Bozkır Ezgileri” konseri gerçekleştirildi. Çok sayıda eserin seslendirildiği konserde katılımcılar söylenen ezgilere eşlik ederek, unutulmaz bir gün yaşadı.

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