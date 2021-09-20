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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başlıyor

İHA

KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM)’nde yeni dönem kayıtları 21 Eylül3 Ekim tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılacak.
KOMEK ile ASEM güz dönemi kayıtları 21 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in kurulduğu günden bugüne kadar 474 farklı branşta 1 milyona yakın kursiyere eğitim verdiğini ifade etti. KOMEK ve ASEM’lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra; spor faaliyetlerinin yapıldığı, kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlayan ve rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak da hizmet verdiğini ifade etti. Başkan Altay, tüm Konyalıları ve kendisini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini KOMEK ve ASEM’e kayıt yaptırmaya davet etti.

"Yüz yüze eğitimlerin başvurularında HES kodu zorunluluğu olacak"
Spor ve yüzme dışında tüm kursların ücretsiz olduğu KOMEK’te; Geleneksel Konya Mutfağı, Gelenekli El Sanatları, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Arduino Programlama, Kur’anı Kerim (Elifba ve Tecvitli Okuma), Giyim, Sebze Fidesi Üretimi, Mefruşat, Ney, Arıcılık, Piyano gibi yüz yüze 147 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslara başvuru alınacak. Ayrıca Bisiklet Öğreniyorum, Şifre Danteli Yapma gibi branşlar ilk kez açılacak. Yüz yüze eğitimlerin başvurularında HES kodu zorunluluğu olacak. Pandemi sürecinde 75 bine yakın Genç KOMEK öğrencisi ile 20 bini aşkın yetişkin kursiyere çevrimiçi eğitimlerin verildiği KOMEK’te yeni dönemde; Kişisel Gelişim, Yabancı Diller, Sanat Tasarım, El Sanatları, Bilişim Teknolojileri gibi 75 farklı branşta başvuru alınacak. Uzaktan eğitimde açılacak kurslara öğrenciler karşılıklı etkileşimin olduğu interaktif program ile çevrimiçi olarak katılabilecek. Branşa göre 1520 kişilik gruplar oluşturulacak ve öğrenciler bir branşa kayıt yaptırabilecek. Pandemi sebebiyle insanların evlerinden kısıtlı şekilde çıkabildiği dönemlerde kendilerini geliştirmeleri ve kişisel gelişim amacıyla mesleki eğitim alanlarında kurslar açılacak. Uzaktan eğitimle verilecek kurslar ve diğer konularla ilgili tüm detaylara www.komek.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

"Uzaktan eğitimde 16 branş ilk kez açılıyor"
KOMEK’te yeni dönemde ayrıca; Adobe Eğitimi, Revit ile Modelleme, Cimatron İle Kalıp Hazırlama, Flutter ile Uygulama Geliştirme, Temel Seviye Kumanda ve PLC Eğitimi, Ambalaj Tasarımı, Eğitmen AtölyesiAlgoritma, Mesleki İngilizce (Dış Ticaret), Ebeveynlerde Öfke Kontrolü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi, Stres ve Stresle Başa Çıkma, Görme Engelli Öğrenciler İçin Diksiyon Eğitimi, Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Eğitimi, Araştırma Yöntem Teknikler (Tez Yazımı), Öğrenme Stratejileri, Vantroloğ Eğitimi gibi ilk defa açılacak branşlarda yine çevrimiçi olarak eğitim verilecek.

Kayıtlar internetten yapılacak
KOMEK’te oluşturulacak öğrenci paneli ile kursiyerler, kendilerine ait panele giriş yapıp kayıt oldukları kursların ders günleri ile başlama ve bitiş tarihlerini, kaç saat devamsızlık yaptıklarını görebilecek. Öte yandan; yüz yüze eğitimleri tamamlayan kursiyerler sertifikalarını edevlet üzerinden görebilirken, online eğitimleri tamamlayan kursiyerler de öğrenci paneli üzerinden katılım belgelerine dijital olarak ulaşabilecek. Bu arada, güz döneminde Karatay bölgesinde ilk defa hizmet vermeye başlayacak Orhangazi KOMEK, ilk kursiyerlerini karşılayarak yeni dönemde eğitimlere devam edecek.
Konya merkez ve ilçelerde 70 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 21 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.

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