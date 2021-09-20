Arkadaşının bıçakladığı Niyazi öldü (2)

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1800 LİRA ALACAĞINI İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Konya'nın Karapınar ilçesinde Muhammet Ali G. (25) tarafından bıçaklanan Niyazi Ertan´ın (22), 1800 lira alacağını istemeye gittiğinde çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Ali G.'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, 12 saatlik incelemede Muhammet Ali G.'nin Karapınar ilçesinden Konya'ya Tatlıcak Mahallesi´ne geldiğini belirledi. Mahallede arama yapan polis, şüpheli Muhammet Ali G.'yi terk edilmiş bir evde yakalayıp gözaltına aldı. Muhammet Ali G.'nin ilk ifadesinde, Niyazi Ertan'ın 1800 lira alacağını istemeye geldiğini, çıkan tartışmada küfredince bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, ifadesinin ardından Karapınar Adliyesi'ne götürüldü.Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-20 14:56:29



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