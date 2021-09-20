Meram’a yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesine ait Kozağaç Mahallesinde 2 bin 500 metrekarelik arazi, hayırsever iş insanlarının katkısıyla Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi.

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Kozağaç Mahallesi’nde 2 bin 500 m’lik arazi, Aile Sağlığı Merkezi inşa edilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredildi. Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımı hayırsever iş insanları tarafından üstlenilecekken, hazırlanan protokol, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile İş İnsanları Seyit, Sedat ve Semih Acar kardeşler tarafından imzalandı.



“Bölgedeki ihtiyaca karşılık verecek”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’da yaşayan herkesin, hizmete kavuşması için planlı olarak çalıştıklarını kaydederek, “Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu hizmetlerini daha iyi yürütebilmek için çalışmalarımızı kurumlarımızla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda hayırsever iş insanımızın inşasını üstleneceği Aile Sağlığı Merkezi için Kozağaç Mahallemizde 2 bin 500 metrelik arazinin devrini İl Sağlık Müdürlüğümüze gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerimizin vefat eden babaları adına tahsis ettiğimiz araziye İsmail Acar Aile Sağlı Merkezi inşa edilecek. Sadece Kozağaç Mahallesi değil o bölgedeki sağlık yatırımı ihtiyacına karşılık verecek. Aile Sağlığı Merkezi sadece bu güne değil gelecekte oluşacak yoğunluğa göre 4 birimlik planlandı. İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, aile sağlığı merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Devlet, millet dayanışmasının en güzel örneği”

Uzun süredir Kozağaç bölgesinde ihtiyaç duyulan Aile Sağlığı Merkezi’nin bugün itibariyle ilk adımının atıldığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Hayırseverlerimize ve Meram Belediyemize teşekkür ediyorum. Devlet, millet dayanışmasının en güzel örneğini belediyemizin de katkılarıyla bu projede görüyoruz. İsmail Acar Aile Sağlığı Merkezi’nin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Öncelikle hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Aile Sağlığı Merkezimize adını verecekleri İsmail Acar beye Allah’tan rahmet diliyoruz. Böyle güzel eserlerle adının anılması bizleri de ailesini de mutlu edecektir.” cümlelerini kullandı.



“Babamızın adının yaşayacak olmasından mutluyuz”

Hayırsever iş insanı Seyit Acar ise inşaa edilecek Aile Sağlığı Merkezi dolayısıyla mutluluklarını dile getirerek, “Bize bu hayrı yapmamıza aracı olan Meram Belediyemize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokolle birlikte en hızlı şekilde tesisi tamamlayarak teslim etmek istiyoruz. Yakın zamanda kaybettiğimiz babamızın adının bir Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşayacak olmasından dolayı çok mutluyuz” şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından İsmail Acar Aile Sağlığı Merkezi’ne dair detayların yer aldığı protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, İş İnsanları Seyit Acar, Sedat Acar ve Semih Acar tarafından imzalandı.

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