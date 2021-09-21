Konya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Konya’da FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün TSK mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar ve teknik takip sonrasında 11 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8’i serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin alınan ifadeleri neticesinde kripto olarak belirlenen ve haklarında henüz işlem bulunmayan 132 şahsın örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.