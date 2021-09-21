Başkan Akkaya: “Bisiklet çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan bir araç”

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla, evden belediye hizmet binasındaki mesaisine bisikletle geldi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, belediye hizmet binasına bisikletiyle geldikten sonra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte bisiklete binerek Akşehir Belediyesinin devam eden yatırım projeleri kapsamındaki inşaat alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Bisikletin çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bisiklete binmenin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Başkan Akkaya, “1622 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bugün bende evden bisikletle belediye hizmet binamıza geldim. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte bisikletlerle Akşehir’imizdeki şantiyelerimizi gezdik. Şu anda Akşehir Kaymakamlığı Kavşağı’ndaki yapımı tamamlanan ay yıldızlı görselin önündeyiz. Çiçek ve çim dikimlerinin ardından bu alan tamamlanmış olacak. Amacımız bisiklete bindirmeyi artırmak, bisiklete binme noktasında farkındalığı oluşturmak. Gerçekten çevreyi kirletmeden, spor anlamında da önemli bir araç. Ben bütün Akşehirli hemşehrilerimizi bisikletle işyerlerine gelip gitmeye davet ediyorum. Hem yakıt tasarrufu, hem enerjiden tasarruf, hem de çevre dostu bir araç. Bu kapsamda bisiklete binmeyi yaygınlaştırmamız lazım. Akşehir Belediyesi olarak da geçtiğimiz yıllarda bisiklet yolları yaptık. Bu yolları da inşallah artıracağız. Şu anda yaklaşık 15 kilometre bisiklet yolumuz mevcut. Bunu daha da artırarak bisiklete binme konusunu da artırmış olacağız” diye konuştu.

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