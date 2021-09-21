Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST finalde 50 takım ile yarışıyor

Teknik altyapısı ve hazırladığı bilimsel projelerle öğrencilerine aydınlık bir gelecek imkânı sunan Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST finalde 50 takımla yarışıyor.

Kurulduğu günden itibaren ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e, bu yıl İstanbul ev sahipliği yapıyor. Teknik altyapısı ve hazırladığı bilimsel projelerle öğrencilerine aydınlık bir gelecek imkânı sunan Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST finalde 50 takımla yarışıyor. Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen, milli teknoloji hamlesi sloganı ile yola çıkan, Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST’e bu yıl İstanbul ev sahipliği yapıyor. Tüketen değil, üreten bir üniversite olmayı hedefleyen Selçuk Üniversitesi, paydaşı olduğu TEKNOFEST’in finalinde 50 takımla mücadele ediyor.

“Her türlü bilimsel çalışmaya destek veriyoruz”

Selçuk Üniversitesi olarak TEKNOFEST’in paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize yeni ufuklar açıyor. Selçuk Üniversitesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da akademisyenlerimiz ve gençlerimizin hayal dünyasını genişleten her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek.” dedi.

“Önceliğimiz, yerli ve millî projelerin geliştirilmesi”

Selçuk Üniversitesinin Teknoloji Yarışmalarına 4 yılda 484 başvuru yaparak ilk 10 üniversite arasında yer almayı başardığını ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, “Bu yıl da 145 takım, 465 katılımcı ile başvuru yapan Üniversitemizi TEKNOFEST finalde 50 takım temsil ediyor. Bu rakamları önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki yarınlara umutla bakmamıza vesile olan gençlerimiz, imkân verildiğinde, ülkemizin kalkınmasında daha müreffeh bir geleceğin temininde önemli işler başaracak. Önceliğimiz, daha güçlü bir Türkiye’nin inşasında aktif rol alacak olan gençlerimizi destekleyerek yerli ve millî projelerin geliştirilmesine imkân tanımak. Bu duygu ve düşüncelerle TEKNOFEST 2021’in ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek yarışmalara katılan bütün takımlara başarılar dilerim.” diye konuştu.

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