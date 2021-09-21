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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 2 anaokulu hizmete açıldı

İHA

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 2 anaokulu hizmete açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 7 milyon 600 bin liraya mal edilen Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana anaokullarının resmi açılışları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Karatay Belediyesinin eğitime yönelik yatırımları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından yapımı tamamlanan Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana anaokullarının resmi açılışları, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Köprübaşı Mahallesi’nde hizmete giren Mevlana Anaokulunun bahçesindeki programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın eğitimde örnek olduğunu ifade ederek; eğitime yaptıkları yatırımları 2 yeni anaokulu ile taçlandıklarını söyledi.

“Çocuklarımıza daha güzel yarınlar armağan etmenin çabasındayız”
Çocukların ve gençlerin geleceği için eğitime yatırım yapılmasının önemine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, okul öncesi eğitimin çocuklar için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu kapsamda ilçemize Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana anaokullarımızı kazandırdık. Her iki okulumuz da 8 derslikli sınıf, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, idari bölümler ve servis alanları ve otoparka sahip. Toplamda 7 milyon 600 bin liraya mal olan Mevlana ve Hamzaoğlu Anaokullarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah evlatlarımızı göz ve gönül aydınlığımız kılsın. Sesleriyle gönül dünyamızı onaran, minik elleri ama kocaman yürekleriyle içimizi ısıtan yavrularımız için yapılan her hizmet, geleceğe yapılan en kalıcı ve bizce en kıymetli yatırımdır. Çünkü çocuk, dünya hayatının en taze fidanı, en büyük armağanıdır. Onlara çok daha güzel yarınlar armağan etmenin çabasıyla çalışıyoruz. Zira biliyoruz ki onlar, hayatın kendisidir” ifadelerini kullandı.

“Başkan Kılca’dan Karatay’a 4 yeni okul müjdesi”
Karatay’ın eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak amacıyla her gün yeni bir projeyi hayata geçirme gayreti içerisinde olduklarına vurgu yapan Hasan Kılca, söz konusu projelerle ilgili olarak, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin tamamında ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm yavrularımızın çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını hazırlayarak bunları okul sıralarına bıraktık. Bu desteğimizin yanı sıra ortaokul ve lisede eğitimlerini sürdüren yine tüm öğrencilerimize de ‘Bilim Teknik’ ve ‘Bilim Çocuk’ dergilerini ücretsiz bir şekilde ulaştırıyoruz. Bizim için değerli, geleceğimiz için önemli olduklarını her fırsatta bilmelerini istediğimiz çocuklarımızda bilim sevgisi oluşmasına da katkıda bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki temelleri sağlam zemin üzerine kurmak için milli ve manevi değerlerine bağlılık kadar; araştıran, okuyan, okuduğunu hayatına katan ve bunu bütün tüm insanlığa fayda sağlayarak üretimler ortaya koyan nesillerimize çok ihtiyacımız var. Buradan 4 yeni okulumuzun daha müjdesini verelim. Nakipoğlu Mahallemize 32 derslikli, Keçeciler Mahallemize 32 derslikli, Keykubat Mahallemize 32 derslikli ve Kızören Mahallemize de 4 derslikli okul kazandıracağız. Bu projelerimizin de temellerini de kısa sürede atacağız inşallah. Bu vesileyle; yavrularımızın eğitim ve öğretim hayatları süresince hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan her türlü desteği sunan Milli Eğitim Bakanlığımıza, eğitimle ilgili bütün projelerimizde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen milletvekilimiz Orhan Erdem başta olmak üzere tüm milletvekillerimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, öğretmenlerimiz ile kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevlana ve Hamzaoğlu Anaokulumuzun minik yavrularımız başta olmak üzere Karatay’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

"Eğitim ülkemizin en önemli ve en öncelikli meselesi"
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, modern ve kaliteli alanlara sahip Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana anaokullarını ilçeye kazandıran Karatay Belediyesinin, kaynaklarını eğitime yönlendiriliyor olmasının geleceğe dair yapılan en güzel yatırım olduğunu söyledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yaptığı yatırımlarla ilçeyi güzel bir değişim ve dönüşümle farklı bir noktaya taşıdığını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye kazandırılan iki anaokuluyla da eğitim yatırımlarına yeni bir değer daha kazandırıldığını ifade etti.
Konya belediyeleri olarak Türkiye’yi her alanda geliştirmek için hep birlikte gayret ettiklerini aktaran Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, iki yeni anaokulun Karatay’a hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Karatay’a kazandırılan iki anaokulunun yarınların teminatı olan çocukları tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı olacağını söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Belediyelerinin örnek işlere imza attığını söyleyerek belediyelerin neredeyse Milli Eğitim Bakanlığının eğitime ayırdığı yatırımlar kadar para aktarmaya başladığını söyledi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, eğitimin ülkemizin en önemli ve en öncelikli meselesi olduğunun altını çizerek, Karatay Belediyesinin aynı anda iki anaokulu ilçeye kazandırmasının takdir edilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana Anaokullarının resmi açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi.
Açılış programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay mülki erkânı, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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