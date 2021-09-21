Konya’da “Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi” açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile oluşturulan Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi’nin açılışı yapıldı. Atölye ilk icrasına “Bir Nefes Bin Duygu” Avrupa Birliği Projesi ile başladı.

Kalehan Ecdat Bahçesi içerisinde yer alan atölyenin açılış törenine NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, Konya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, “Bir Nefes Bin Duygu” projesi kapsamında Konya’da bulunan yerli ve yabancı misafirler katıldı.

NEÜ Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Sekreteri ve atölye sorumlusu Osman Gözel, atölye çalışmalarına ‘Bir Nefes Bin Duygu’ projesiyle başlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Avrupa Birliği Projesi kapsamında Geleneksel Türk Harp Sanatları Atölyesi’nde ney ve üzerine ebru sanatı uygulamasını yapacağız. Cerrahpaşa Üniversitesinde kanun, Romanya’da nai, İtalya’da tamburella, Portekiz’de cavaquinho olmak üzere kültürel müzik aletleri yapımı gerçekleştirilecek. İki yıl sürecek olan projede 50 öğrenci eğitim alacak. Bu tür güzel işlerin yapılacağı böyle özel bir mekanın oluşturulmasında emeği geçen başta NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Atölye ve projede emeği geçenlere teşekkür eden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, “Sanat, insanların duygu ve düşüncelerini dışarıya aktarma biçimi. Bir manada bu, toplumsal bir dil. Hem insanların hem de toplumların gönül dilini oluşturuyor sanat. Bizim toplumumuz ve tarihimiz bu konuda çok zengin bir mirasa sahip. Kültürel mirasımızı yaşatıp, gelecek nesillere layıkıyla aktarmak durumundayız. “Bir Nefes Bin Duygu” projesinin bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Konya’dan bir nefes inşallah binlerce güzel duygu bahçesi oluşturacak” diye konuştu.

Mevlana’ya göre Ney’in bir harp sanatları aleti olduğunu aktaran Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ise, “İnsanın nefsiyle harbinde, nefsin kötü arzu ve emellerinin frenlenmesi, dizginlenmesi için çok önemli bir çalgı. Mevlana, neyin sazlıktan kesilip dağlanması, başpare için uç kısmının kesilmesi gibi işlemleri, insanın dünyada başına gelen dert ve musibetlere benzetiyor. İnsanın olgunlaşmasında neyin çok önemli sembolik bir yeri var. Burada çalgıların yapımı öğretilirken öğrencilere çalgıların metafiziğiyle de ilgili bilgilendirmenin yapılmasını öneriyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konuklar atölyeyi gezerek bilgi aldı. Hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.