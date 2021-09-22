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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay TEKNOFEST 2021’de

İHA

Başkan Altay TEKNOFEST 2021’de

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST 2021)'ne katılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte stantları ziyaret etti.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2021 katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret etti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Konya Bilim Merkezi olarak katıldıklarını ifade eden Başkan Altay, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Konya’dan festivale katılan takımları da ziyaret eden Başkan Altay, “TEKNOFEST, hem bilim anlamında hem de geleceğin icatçılarının yetişmesi anlamında ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. Festivale katılan bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımızın bilimle tanışması, bilimle buluşması, çağımızdaki teknolojik gidişatı özümseyerek yoluna devam etmesi temel hedefimizdir. Yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
TEKNOFEST’e katılan Konya Bilim Merkezi standında; uçak motoru sergi düzeneği, uçak simülatörü, elektrik devresi sergi düzeneği, teleskop ile güneş gözlemi, mecanoid robotu, örümcek robot, imza robotu, canlıların dünyası atölyesi ve 360 selfie bulunuyor. Konya Bilim Merkezi TÜBİTAK standında ise; canlıların dünyası atölyesi, imza robotu, robot gösterisi, QR kod ile güneş sistemi atölyesi ziyaretçileri bekliyor.

Kapsül teknoloji platformu TEKNOFEST'te
Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, TEKNOFEST’e hazırlanan takımlara büyük bir destek sağladı. 2021 yılında 40 yarışma takımı ile çalışma yürüten Kapsül Teknoloji Platformu’nun yarışma takımlarından 37’si TEKNOFEST’te yarıştı ve 22 takım finale kalma başarısı gösterdi. TEKNOFEST 2021’de bulunan stant alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kapsül Teknoloji Platformu, teknolojik çalışmalarda bulunan gençlerle bir araya geliyor.

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