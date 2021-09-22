Büyükşehir’den Konya Modeli belediyecilik örneği: "Baba-Oğul Kampı"

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Konya Büyükşehir Belediyesi, 12 yaş üzeri erkek çocuklarının babalarıyla birlikte vakit geçirerek sosyalleşmesini sağlamak amacıyla BabaOğul Kampı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 12 yaş üzeri çocukların babalarıyla birlikte katıldığı BabaOğul Kampı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki yatırımların yanında sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini ifade ederek, Konya modeli belediyecilikle bunun en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor Konya Projesi kapsamında düzenlenen BabaOğul Kampı’nın Derebucak ilçesi Düzçam Mesire alanında gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Altay, “2 gün süren kampta 12 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız babalarıyla birlikte Derebucak’ın eşsiz doğasıyla baş başa, unutamayacakları anlar geçirdi. 75’i veli, 87 çocuk, toplamda 162 kişi kampta; sosyal, sportif, eğitsel ve sanatsal etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Kampa katılan çocuklarımızın hayatlarında önemli izler bırakan bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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