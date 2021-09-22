Pandemide uzun süre hareketsizlik eklem kireçlenmelerini artırdı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk, korona virüs önlemleri sebebiyle evde hareketsiz şekilde geçirilen uzun saatlerin eklemler üzerinde çok önemli değişimlere sebep olduğunu belirterek, 65 yaş üzerindeki bireylerde kas erimesi, hastalıklı eklemlerde hareket kaybı, kilo alma ve buna bağlı eklem ağrılarında büyük artış yaşandığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk, pandeminin eklem kireçlenmelerine olan etkileri hakkında bilgiler verdi. Halk arasında kireçlenme olan ifadenin tıbbi karşılığının eklem aralığında bulunan kıkırdağın bozulması ve eklem kenarlarında kemik büyümesi olduğunu anlatan Dr. Hamza Hakan Türk, “Kıkırdağın kütle kaybı, kıkırdak altında bulunan kemikte de dejenerasyona neden olmaktadır. 50 yaş üzerindeki kişilerde en sık görülen eklem hastalığıdır. Orta ve ileri yaşın hastalığı olup 40 yaşından önce görülmesi nadirdir. Osteoartrit vücutta en sık diz, kalça, omuz eklemleri olmakla beraber herhangi bir eklemi etkileyebilir. Kıkırdak bozulması, hafiften ileri derce kıkırdak kayıplarına kadar olabilmektedir. Ne kadar erken tanı koyulur ve önlem alınır ise o kadar kolay ve etkili tedavi şansına sahibiz” dedi.

Eklem kireçlemesinde önlenebilir risk faktörlerinin başında obezite ve sedanter yaşam tarzı geldiğini kaydeden Hamza Hakan Türk, “Hareketsiz kalan eklemlerde kıkırdak doku normal sağlıklı yapısını bir süre sonra kaybetmekte ve eklem hareketleri gittikçe azalmakta, buna karşı ağrı daha çok hissedilmeye başlamaktadır. Şiddetli ağrı ile beraber hareket kaybı kilo artışına sebep olarak eklem sağlığını kötü etkileyecek kısır bir döngüye sebep olur. Bu nedenle hareketli eklemlerde kireçlenme daha yavaş ilerler” şeklinde konuştu.



“Hareketsiz şekilde geçirilen uzun saatler eklemler üzerinde çok önemli değişimlere sebep oldu”

Covid19’un birçok ülkede olduğu gibi çok sayıda hastanın bir anda sağlık kuruluşlarına başvurmasına neden olarak çoğu ülkede sağlık sisteminde tıkanmalara yol açtığını ifade eden Dr. Türk, “Özellikle ileri yaşlardaki eklem kireçlemesi olan hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmaları; hem bireysel korunma amaçlı hem de sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin kısıtlanmasıyla alakalı olarak azalmıştır. Bu da erken tanı ve tedavi sürecini kötü etkileyerek bu eklem rahatsızlığı olan hastaların daha ileri evrelerde sağlık kuruluşlarına başvurmalarına sebep oldu. Bir diğer husus ise neredeyse 1 yılı bulan korona virüs önlemleri sebebiyle evde hareketsiz şekilde geçirilen uzun saatler özellikle eklemler üzerinde çok önemli değişimlere sebep oldu. Bu eklem rahatsızlıklarından en fazla etkilenen 65 yaş üzerindekilerde kas erimesi, hastalıklı eklemlerde hareket kaybı, kilo alma ve buna bağlı eklem ağrılarında büyük artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

Eklem kireçlemelerinde uyguladıkları başlıca tedavilerin; kilo verilmesi, egzersiz ve yürüyüş, ağrı kesici ilaç tedavisi, kaplıca ve sıcak tedavileri, glukozamin ve kondroitin gibi kıkırdak destekleyen gıda takviye preparatları, eklem içi kayganlaştırıcı sıvı enjeksiyonları, eklem içi PRP uygulamaları, kök hücre tedavisi ile cerrahi tedaviler olduğunu aktaran Türk, eklem kireçlemesine bağlı şiddetli ağrı çeken, hareketleri kısıtlanmış, bunlara bağlı olarak hayat kalitesi bozulmuş olan hastaların bilinçsiz olarak yapılacak egzersizlerin rahatsızlıklarını artırmaması ve etkili tedavi yöntemleri için sağlık kuruluşlarından yardım almalarını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.