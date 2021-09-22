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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asya turuna çıkan bisiklet tutkunu Alman sağlıkçı çift Konya’da

İHA

Asya turuna çıkan bisiklet tutkunu Alman sağlıkçı çift Konya’da

Bisikletleriyle pedal çevirerek yaşadıkları ülkeden Asya turuna çıkan doktor ve acil tıp teknikeri olan Alman çift, geldikleri Türkiye’de Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.
Almanya’da yaşayan acil tıp teknisyeni Uwe ve doktor olan Jule Raschke çifti, Himalayalar’ı görebilmek için Nisan ayında bisikletleriyle tura çıktı. Bu sürede 7 bin 700 kilometre boyunca pedal çevirerek 7 ülke gezen çift, daha sonra Türkiye’ye geldi. Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola veren çift, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu’na ait bisiklet evine gelirken, bir otelde misafir edildi.
Almanya’da acil tıp teknikeri olarak çalıştığını belirten 38 yaşındaki Uwe, eşinin isteğini çevirmeyerek Asya turuna çıkmaya karar verdiklerini anlatarak, “Nisan’da yolculuk başladı ve yol çok karlı ve soğuktu. Yaklaşık 7 bin 700 kilometre pedal çevirerek Türkiye’ye gelmeden 7 ülkeyi gezdik. Türkiye’de geldiğimiz bu güzel şehirden sonra Kapadokya ile Van Gölü’ne gitmeyi düşünüyoruz. Almanya’da paramedik olarak çalışıyorum. Öyle bir şanslı adamım ki, patronum iki yıl bana izin verdi. Tur bitip geriye döndüğümde de işime devam edebileceğim. Sponsorumuz yok bu tur için ama biriktirdiğimiz parayla bu yolculuğa çıktık. Tur esnasında daha önce bizi böyle otelde ağırlayan olmamıştı, burada güzel yemekler yedik, Türk misafirperverliği gerçekten bir başka” dedi.
34 yaşındaki Jule ise, tura çıkma hikayelerini anlattı. Ailesiyle de küçük yaşlarda iken kısa yolculuklar yaptığını vurgulayan Jule, “15 yaşlarında iken bir yazı gördüm. Bu yazıda bisikletle Himalayalar'a gidilebileceğinden bahsediliyordu. Böyle yolculuklar var diyordu yazıda. Çok etkilendim, bisikletle Himalayalar’a gitmek istiyordum. Bu fikir bende gitgide büyüdü yaşım büyüdükçe. Sonra düşündük ki bunu şimdi yapamazsak hiçbir zaman yapamayız. Böylelikle eşimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdik” şeklinde konuştu.
Daha önce de Güney Amerika’da bir yıl süren arabayla bir yolculukları olduğunu hatırlatan Jule, “Asya turuna bisikletle çıkmaya karar verdik. Çünkü, bu şekilde insanlarla çok iyi iletişim kurabilir, fikirlerini daha iyi öğrenip yaşayabilirdik. Nisan ve Mayıs ayları gerçekten çok soğuktu. Ama turumuza devam ettik. Soğuk havalarda daha az mola veriyoruz ki vücut sıcaklığımızı koruyalım. Şu anda günlük ortalama 50 kilometre gidiyoruz ama soğuklarda yaklaşık 70 kilometre gidebiliyorduk. Şimdi ise hava çok daha sıcak ve daha çok mola veriyoruz. İlk başta bisikletle Asya turu olarak planlamıştık. Çünkü Himalayalar’a gitmeyi çok istiyorduk. Ama şimdi daha sonrasında Vietnam ya da Avustralya’ya da gidebiliriz. Bu tur esnasında birçok ilginç anımız oldu. Misafirperver birçok insanla karşılaştık. En arkadaş canlıları ise Türkiye’de idi. Bir sürü çay ve yemek için davet aldık. Türklere ve bizi Beyşehir’de ağırlayıp misafir eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ve konaklama ve yemek için sponsor olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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