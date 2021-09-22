Konya’da 45 yaş altı pozitif vaka oranında artış ve aşı uyarısı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, son dönemlerde 45 yaş altı vatandaşlarda pozitif vaka oranının ciddi bir şekilde artış gösterdiğini belirterek aşısını yaptırmayan vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi.

Vali Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve sağlık yöneticileri ile pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Konya’da sürdürülen sağlık hizmetleri ile korona virüsle mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Vali Özkan, aşılama süreci, vaka sayıları, filyasyon, hastanelerdeki doluluk oranları ve okullardaki son durum ile ilgili gerçekleştirilen sunumlar sonrası değerlendirmelerde bulundu. Özellikle son dönemlerde 45 yaş altı vatandaşlarda pozitif vaka oranının ciddi bir şekilde artış gösterdiğini ifade eden Vahdettin Özkan, aşısını yaptırmayan veya günü gelmesine rağmen 2. ya da 3. dozunu tamamlamamış olan vatandaşlardan aşılarını ivedilikle yaptırmalarını istedi.

Özkan, toplantının ardından Meram Belediyesi’ne ait Kozağaç Mahallesi’nde hayırsever tarafından yaptırılacak olan aile sağlığı merkezi ile ilgili bilgiler aldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ile hayırsever iş adamları Seyit ve Mehmet Acar kardeşler tarafından imzalan protokolü onaylayarak hayırlı olması temennisinde bulunan Özkan, arsa tahsisinde bulunan Meram Belediyesine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.