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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baydar: "Özel öğrenci yurtlarına destek verilmeli"

İHA

Baydar: "Özel öğrenci yurtlarına destek verilmeli"

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamasının ardından kayıtlarını yaptıran öğrencilerin barınmalarının sağlanmasında özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin artırılması için desteklenmesi gerektiğini söyledi.
TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar, Covid19 küresel salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapan üniversitelerde 20212022 Eğitim ve Öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçilmesiyle yükseköğrenim öğlencilerinin kayıt işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Öğrenciler ve velileri güvenle konaklayabilecekleri yer bulma çabası içerisine girmişlerdir. Ülkemizde bu hizmet uzun yıllardan beri Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları ve devletin sürekli olarak denetlediği Özel Öğrenci Yurtları tarafından verilmektedir. Bazı öğrenciler de ev kiralayarak bu ihtiyaçlarını gidermektedirler. Son günlerde konuyla ilgili olarak bazı ulusal basın ve yayın organlarında; öğrencilerin açıkta kaldıkları, barınma hizmeti verecek yurt bulamadıkları, yurt fiyatlarının fahiş olduğu gibi haberler yer almaktadır. Bu gibi haberler öğrencilerimizin barınma sorununu çözmediği gibi onların ‘Konaklayacak yer bulamayacağım’ kaygısıyla kaçak faaliyet gösteren ve güvenli olmayan yerlere yönelmelerine neden olabilmektedir. Geçen yıllara göre Kredi Yurtlar Kurumunun yatak kapasitesinde bir azalma olmadığı gibi aksine artış olmuştur. Halen faaliyet göstermeye devam eden Özel Öğrenci Yurtlarının fiyat artışları ise fahiş olmayıp bağlı oldukları yönetmeliğin izin verdiği ölçü de 2021 Mayıs ayı enflasyon rakamı oranında artmıştır. Böyle olmasına rağmen Gençlik Spor Bakanlığına bağlı olarak devlet denetiminde faaliyet gösteren ve 2019 Mart ayı itibariyle toplam yatak kapasitesi 300 binleri aşan Özel Öğrenci Yurtları; pandemiden dolayı iki yıla yakın bir süre kapalı kalmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre bu süreçte devletçe yapılan pandemi yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak sektörden çekilmiştir. Bu durum özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin ciddi oranda azalmasına neden olmuştur. Gençlik Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Öğrenci Yurtlarının yatak kapasitesinin eski sevilerine çıkabilmesi için; Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bina kiralayarak yatak kapasitesini artırma yönteminden vazgeçilerek kira, tezyin, personel giderleri vb. olmadan halen faal durumda olan Özel Öğrenci Yurtlarından daha uygun fiyatlarla konaklama hizmeti satın alınması, Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları ile kamu yararına çalışan vakıf ve dernek yurtlarından konaklama hizmeti alan yükseköğrenim öğrencilerine devletçe verilen beslenme ve barınma yardımının Özel Öğrenci Yurtlarında kalan yükseköğrenim öğrencilerine de verilmesi, en önemlisi de özel yurtlara verilecek bu destekten yararlanmak isteyecek tüm öğrencilerin, kaçak işletilen apart, stüdyo daire ve evlerden, uzaklaşarak, bu devletin denetiminde olan yurtlara otomatikman yöneleceği için neredeyse kayıt dışılığın tamamının önüne geçilmiş olunacaktır. Ve buralardaki gençlerin bazı gayri ahlaki yaşantılara, alkol, uyuşturucu vb. alışkanlıklara daha yakın olma eğilimlerinin de önüne geçilmiş olunacaktır” dedi.

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