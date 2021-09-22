Bisikletleriyle tura çıkan Alman çift Konya'da mola verdi

Bisikletleriyle yaşadıkları ülkeden Asya turuna çıkan biri doktor, diğeri acil tıp teknisyeni olan Alman çift, geldikleri Türkiye’de Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Almanya’da yaşayan acil tıp teknisyeni Uwe ve doktor olan Jule Raschke çifti, Himalayalar’ı görebilmek için Nisan ayında bisikletleriyle tura çıktı. Bu sürede 7 bin 700 kilometre boyunca pedal çevirerek 7 ülke gezen çift, daha sonra Türkiye’ye geldi. Konya’da Beyşehir ilçesinde mola veren çift, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu’na ait bisiklet evine geldi. Alman çift daha sonra bir otelde misafir edildi.

Almanya’da acil tıp teknikeri olarak çalıştığını belirten 38 yaşındaki Uwe, eşinin isteğini çevirmeyerek Asya turuna çıkmaya karar verdiklerini belirterek, “Nisan’da yolculuk başladı ve yol çok karlı ve soğuktu. Yaklaşık 7 bin 700 kilometre pedal çevirerek Türkiye’ye gelmeden 7 ülkeyi gezdik. Türkiye’de geldiğimiz bu güzel şehirden sonra Kapadokya ile Van Gölü’nü gitmeyi düşünüyoruz. Almanya’da paramadik olarak çalışıyorum. Öyle bir şanslı adamım ki, patronum 2 yıl bana izin verdi. Tur bitip geriye döndüğümde de işime devam edebileceğim. Sponsorumuz yok bu tur için ama biriktirdiğimiz parayla bu yolculuğa çıktık. Tur esnasında daha önce bizi böyle otelde ağırlayan olmamıştı. Burada güzel yemekler yedik, Türk misafirperverliği gerçekten bir başka” dedi.



"Bu tur esnasında birçok anımız oldu"

34 yaşında ve mesleğinin doktorluk olduğunu belirten Jule ise, tura çıkma hikayelerini anlattı. Ailesiyle de küçük yaşlarda iken kısa yolculuklar yaptığını vurgulayan Jule, “15 yaşlarında iken bir yazı gördüm. Bu yazıda bisikletle Himalayalara gidilebileceğinden bahsediliyordu. Böyle yolculuklar var diyordu yazıda. Çok etkilendim, bisikletle Himalayalar’a gitmek istiyordum. Bu fikir bende git gide büyüdü yaşım büyüdükçe. Ve sonra düşündük ki, bunu şimdi yapamazsak hiçbir zaman yapamayız. Böylelikle eşimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdik” dedi.

Daha önce de Güney Amerika’da 1 yıl süren arabayla bir yolculukları olduğunu hatırlatan Jule , “Asya turuna bisikletle çıkmaya karar verdik. Çünkü, bu şekilde hem insanlarla çok iyi iletişim kurabilir fikirlerini daha iyi öğrenip yaşayabilirdik. Nisan ve Mayıs ayları gerçekten çok soğuktu. Ama turumuza devam ettik. Soğuk havalarda daha az mola veriyoruz ki vücut sıcaklığımızı koruyalım. Şu anda günlük ortalama 50 kilometre gidiyoruz ama soğuklarda yaklaşık 70 kilometre gidebiliyorduk. Şimdi ise hava çok daha sıcak ve daha çok mola veriyoruz. İlk başta bisikletle Asya turu olarak planlamıştık çünkü Himalayalar’a gitmeyi çok istiyorduk. Ama şimdi daha sonrasında Vietnam ya da Avustralya’ya da gidebiliriz. Bu tur esnasında birçok ilginç anımız oldu. Misafirperver birçok insanla karşılaştık. En arkadaş canlıları ise Türkiye’de idi. Bir sürü çay ve yemek için davet aldık. Türkler’e ve bizi Beyşehir’de ağırlayıp misafir eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ve konaklama ve yemek için sponsor olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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