Konyaspor'da hedef namağlup devam etmek

KONYA,(DHA)İttifak Holding Konyspor, Trabzonsporla oynayacağı maçtan puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor. 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaşan ve ligin zirvesini kovalayan Konyaspor, yarın kendi sahasında Trabzonsporla oynayacak. Namağlup gidişatını sürdürmeyi hedefleyen yeşil-beyazlı kulüp, böylelikle zirvedeki yarışını da sürdürmeyi planlıyor. Konyasporlu futbolcular bugün Kayacık Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya
2021-09-22 17:50:50
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