Toprak kaplar hem yurt içi hem yurt dışında ilgi görüyor Konya'da topraktan çeşitli kaplar üreten Serdar Keski, baba mesleğini sürdürerek 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan çömlekçiliği sürdüren ustalar her geçen azalırken, toprak kaplar hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor. Konya'da baba mesleğini sürdüren ve 21 yıldır toprak kaplar yapan Serdar Keski, şimdilerde 20’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Konya’da 21 yıldır baba mesleği olan çömlekçilik yaparak toprağa şekil veren Serdar Keski (31), ilkokul yıllarında babasının çırağı olarak toprakla uğraşmaya başladı. Okuldan arta kalan zamanlarını atölyede geçiren Serdar Keski, şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş meslek grubuna giren çömlekçiliği kardeşleriyle geliştirerek 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Çömlek, testi, güveç gibi yaklaşık 20 çeşit ürünü toprağı çamur haline getirerek ürettiklerini anlatan Serdar Keski, “Çömlek imalatı babamız Emir Keski’den devraldığımız bir miras. Aşağı yukarı 30 veya 35 yıldır bu mesleği icra ediyoruz. Öncelikle kullandığımız 45 çeşit farklı toprak var. Çünkü her topraktan güveç olmuyor, her topraktan da testi olmaz bunları özenle seçiyoruz. Belli aşamalardan geçirdikten sonra tesisimize getiriyoruz, içerisinde en ufak taş parçası kalmayacak şekilde filtre pres dediğimiz tesisimizde bunları en doğal şekilde imalata hazır hale getiriyoruz” dedi.

Çömlek ustası Keski, topraktan ürettikleri ürünlerin tamamen doğal olduğunu, hiçbir katkı maddesi içermediğini dile getirdi. Keski, "Çamur aşamasına geldikten sonra ürünlerimiz çeşitli makinelerinden geçirilerek direkt imalata hazır şekle getiriyoruz. Simit dediğimiz de yuvarlak şekle getiriyoruz, daha sonra ustalarımızın ellerine gelmiş ve imalat aşaması bu şekilde başlamış oluyor. Burada işlerini halleden ustalarımız, şekli verilmiş toprak ürünleri daha sonra fırına gönderiyoruz" diye konuştu.



“Artan hastalıklar mikroplardan dolayı doğal ürünler tercih edilmeye başlandı”

Serdar Keski, vatandaşların daha sağlıklı ve lezzetli beslenmelerinin bu sayede daha da kolaylaşacağını anımsatarak, "Müşterilerimiz son zamanlarda artan hastalıklar, mikroplardan dolayı doğal ürünleri tercih etmeye başladı. Toprak kaplar, özellikle güveçlerimiz etlerin, tavuğun, balığın, sebzelerin öz sularını kaybetmeden pişmesini sağlar ve hem sağlıklı hem de lezzetli güzel sunmuş olur" tavsiyesinde bulundu.



“20'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Yaklaşık 20 çeşit ürünü, güveç, testi ve fincan takımlarını ihraç ettiklerini anlatan çömlek ustası Keski, "Şu anda 20'den fazla ülkeye, özellikle Arap ülkelerine gönderiyoruz. Türkiye'nin birçok yerine ürünlerimiz gidiyor, bu da tabii ki yıllardır işimizi en iyi şekilde yapmamızdan kaynaklı bir durum. Halkımız toprak ürünleri kullanmaya devam etsin. Güveçlerimizin temizliği noktasında deterjan kullanmadan temizliğinin yapılması ve daha sonra ters vaziyette kurumaya bırakılmalı. Bu sayede bir sonraki yemekte daha kaliteli daha güzel sıkıntı yaşamadan yemek yapabilmeniz için gerekli bu yöntem. Testilerimiz içinde süzdürme özelliği olduğu için içerisindeki kireci ve yosuna dışına veriyor. Herhangi bir deterjan kullanmadan nemli bezle silmeniz yeterli olur" şeklinde konuştu.

