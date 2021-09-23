Karatay Belediyesi ve öğrencilerden fidan dikim etkinliği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karaaslan Dede Mahallesine kazandırılan parkta öğrencilerle birlikte fidan dikti.

İlçedeki her mahalleye park ve yeşil kuşak kazandırmak için seferberlik ilan eden Karatay Belediyesi, toplamda 40 park ve yeşil kuşağın ilçeye kazandırılması amacıyla gece gündüz çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu projelerin tamamlanması için yoğun bir mesai harcarken, Nakipoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri de Karaaslan Dede Mahallesi Toplumcu Sokak’taki çalışmaya destek vererek ekiplerle birlikte parkta fidan dikti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, belediye olarak yeşillendirme, yeni park yapımları ve çevre düzenleme gibi çalışmalara büyük önem verdiklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, “İlçemizdeki birçok doğa dostu projemizle Karatay’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyoruz. Daha yeşil ve çok daha temiz bir Karatay oluşturma amacındayız. Özellikle yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu çalışmalarımıza geleceğimizin teminatı çocuklarımızı dahil etmeyi ayrıca önemsiyoruz. Bugün hem öğrencilerimizi toprakla buluşturalım, hem de toprağı, suyu, ağacı sevsinler istedik. Bugün dikilen bu fidanlarımız, öğrencilerimizin geleceğe bıraktığı belki de ilk ve en kıymetli mirasları olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.