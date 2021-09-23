Şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden 2 bin 703 adet uyuşturucu hap çıktı

Konya’da narkotik ve asayiş polisinin kent merkezinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde 2 bin 703 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı. Polis ekipleri uygulamada hareketlerinden şüphelenilen 1 kişiyi durdurarak kimlik sorgusu ve üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinden 2 bin 703 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” sucundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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