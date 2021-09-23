Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST’te ilgi odağı oldu

Öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına bilimsel çalışmalara ağırlık veren, teknolojiyi takip eden değil, teknoloji üreten bir üniversite hüviyeti kazanan Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST İstanbul’da da ilgi odağı oldu. Finale kalan projelerden Elektromobil Anadolu Kartalı isimli araç, yerli ve millî üretim hamlesine de destek veriyor.

Elektrikli araç teknolojisi, son yüzyılın parlayan sektörü hâline geldi. Öğrencilerinin çağa ayak uydurabilmesi noktasında bütün imkânlarını seferber eden Selçuk Üniversitesi, bu alanda da kendini ispatlamayı başardı. Ulusal ve uluslararası projelere katılım gösteren mühendis adaylarına uygulama fırsatı oluşturarak sektöre hazırlayan ve millî teknolojilere katkı sağlayan Selçuk Üniversitesi; Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, millî teknoloji hamlesi sloganı ile yola çıkan, Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST finalde 50 takımla; Akıllı Ulaşım Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon Kategorisi, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi, RobotaksiBinek Otonom Araç Yarışması Hazır Araç Kategorisi, RobotaksiBinek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması İleri Kategori, Tarım Teknolojileri Yarışması, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Hidromobil Kategorisi, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisi, Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi, Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev Kategorisi, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması İleri Kategorisi ve Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisinde yarışıyor.

Selçuk Üniversitesi Elektromobil Takımının hazırladığı Anadolu Kartalı isimli elektromobil araç da diğer projeler gibi TEKNOFEST finalde ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerin beğenisini kazanan Anadolu Kartalı, Efficiency Challange elektrikli araç yarışları elektromobil kategorisinde yarışıyor. Tasarımından üretim sürecine kadar büyük bir özveri ile hazırlanan Anadolu Kartalı, teknik kontrolleri başarı ile tamamladıktan sonra yarışın 1. günü 16 tur (32 km) tamamlayarak 1100 Wh, yarışın 2. gününde de tamamlanması gereken 30 turdan 28’ini tamamlayarak (56km) 2000 Wh enerji tüketti. Mekanik olarak tamamen yerli üretim olup elektrik aksamından en az bir tanesi yerli olması gerektiğinden dolayı 2.5 KW güce sahip olan elektrik motoru (BLDC hub motor) tasarımı ve üretimi yerli olarak hazırlandı. BMS (Batarya Yönetim Sistemi), motor sürücü, yerleşik şarj birimi elektrik ve mekanik donanıma uygun olacak şekilde temin edildi.

Türkiye’nin gerçek anlamda egemen ve bağımsız bir ülke olması için başlatılan millî teknoloji hamlesine destek veren projelerden biri olan Anadolu Kartalı’nı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yakından inceleyerek takım üyelerini tebrik etti.

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