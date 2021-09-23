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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 3 gün ücretsiz

İHA

Konya’da yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 3 gün ücretsiz

Konya üniversitelerine bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, toplu ulaşım araçlarında kullandıkları öğrenci kartlarını ilk kullandıkları andan itibaren Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylardan 3 gün ücretsiz faydalanabilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak Konya üniversitelerinde öğrenime başlayan öğrenciler ile 65 üstü ve engelli vatandaşlar için toplu ulaşımda önemli kolaylıklar sunuyor. Konya’daki üniversitelere kayıt yaptırarak şehre ilk defa gelen üniversite öğrencileri, okullarının kendilerine verdiği öğrenci kartlarını doğrudan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor. Öğrenciler ayrıca ilk kullanımdan itibaren toplu taşıma araçlarından 3 gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Öğrenciler, ücretsiz haklarının bitmesinin ardından kartlarının içine Elkart bayilerinden ve Elkart web sayfasından bakiye ya da abonman yükleterek öğrenci tarifesiyle kullanmaya devam edebiliyor.

65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlara kolaylık
Konya Büyükşehir Belediyesi, Elkart başvurularını “elkart.konya.bel.tr” adresi üzerinden yapanların talepleri halinde kartlarını kargoyla adreslerine gönderiyor. Ayrıca; 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara da bu konuda kolaylık sağlanıyor. İlk defa Elkart almak için internet üzerinden müracaat eden en 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların Elkart’ları adreslerine ücretsiz şekilde teslim ediliyor. İnternet başvuruları ve diğer Elkart uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye “elkart.konya.bel.tr” adresinden, toplu ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’ne “atus.konya.bel.tr” adreslerinden ya da Konya Mobil Uygulaması’ndan erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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