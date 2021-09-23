Gürcistan vatandaşı Irma Gogia, geldiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde Müslüman olarak Irmak adını aldı.

Beyşehir İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Gogia için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi. Düzenlenen ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, başvuruda bulunan Irma'ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdi. Kur'anı Kerim tilaveti sonrasında Kelimei Şehadet getirerek Hıristiyanlıktan İslam dinine geçen Irma, ‘Irmak’ ismini alarak Müslüman oldu. Müslüman olmak için İslamiyeti çok araştırdığını belirten Irma Gogia, kendi arzusuyla Kelimei Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, “Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Irmak kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

Müslüman olan Gogia'ya Müftü tarafından Kur’anı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye verildi.

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