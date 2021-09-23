Başkan Akkaya, Milletvekili Erdem ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, mahalle ziyaretleri kapsamında Doğrugöz, Bozloğan, Gedil mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle ziyaretleri öncesi Milletvekili Erdem; beraberindeki heyetle birlikte Akşehir Lisesini ziyaret ederek, buradaki okul idarecileri ve öğretmenlerle istişare edip, öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Milletvekili Erdem ve beraberindeki heyet; yaptıkları ziyaretlerde, mahalle sakinlerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, onların istek ve taleplerini dinledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Pandemiyle birlikte dünya altüst oldu. Hükümetimiz mahsullere belirli fiyatları vererek o dengeyi sağlamaya başladı. Bu yeter mi yetmez. Kuraklıkla beraber üzerine daha da sıkıntılı anlar yaşattı. Allah’ın izniyle hepsini aşarız. Öncelikle devletimizin birliği beraberliği ve gücü önemlidir. Büyük hedeflerle Allah’ın izniyle çok şeyler yapılıyor. Biliyorsunuz bizler hep aranızdayız. Telefonun ucundayız. Sizleri tekrar ziyaret etmek istedik. Birkaç gün önce Nahcivan’daydım. ‘Türkiye olmasaydı Karabağ konusunda Ermenilerin hakkından gelemezdik’ diyorlar. Nereye gidersiniz Türkiye’ye karşı sempati var. AK Parti’nin 20 yıldır yapmış olduğu hizmetleri görmezden gelemeyiz, her şey ortadadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde en iyi hizmetleri vermeye devam edeceğiz” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da hemşehrilerinin istek ve talepleri dinlemeye geldiklerini belirterek, vatandaşların talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermek için tüm birimlerle emek ve çaba gösterdiklerini söyledi. Başkan Akkaya; ilgi alaka ve desteklerden dolayı herkese teşekkür ederek, her zaman vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette, Başkan Akkaya ile Milletvekili Erdem'e AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Sorumlusu Ünal Çelik, mahalle muhtarları, mahalle başkanları ve KOSKİ Akşehir Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

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